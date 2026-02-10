Започна данъчната кампания в Павликени, първите 10 платци - с подарък от кмета

Данъчната кампания на Община Павликени по събиране на местните данъци и такси за 2026 г. започна официално днес. Лично кметът инж. Емануил Манолов посрещна първите десет граждани, които дойдоха в отдел „Бюджет и местни приходи", за да платят дължимия налог. Всички те получиха подаръци и сувенири от Общината.

Първи пред гишетата тази сутрин беше 54-годишният Красимир Кръстев, посочват от местната управа.

В следващите дни данъчно задължените лица ще получат по пощата съобщения за дължимите от тях суми за данък сгради, таксата за битови отпадъци и данък върху моторните превозни средства. Начините за плащане и банковите сметки също ще бъдат посочени в съобщенията.

Съгласно Закона за местните данъци и такси, данъкът върху недвижимите имоти, таксата за битови отпадъци и данъкът върху моторните превозни средства се събират на две равни вноски – до 30 юни и до 31 октомври. Всички данъчнозадължени лица могат да платят своите задължения с 5 процента отстъпка, ако внесат пълния размер в срок до 30 април.

Данъчнозадължените лица могат да заплатят дължимите данъци и такси на каса в отдел „Бюджет и местни приходи", ул. „Съединение" 4, в брой и чрез ПОС терминал, във всички банкови клонове чрез банков превод по сметка на Общината, в офис на „Изи пей" АД, с iCard или чрез пощенски запис. Те могат да наредят плащането и по електронен път, ако разполагат с електронно банкиране към банковите си сметки.