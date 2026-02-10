Момчето със счупения череп в Смолян вече е вън от опасност за живота

16-годишният младеж, приет в болница с опасност за живота след побой в Смолян, вече е стабилизиран. Младежът живее в Центъра за настаняване от семеен тип в смолянския квартал Устово. Снощи се прибрал с видими следи от побой и повръщал, което накарало дежурния възпитател да потърси помощ на спешния телефон. По данни на полицията в Смолян той е бил с фрактура на черепа.

Младежът бил приет веднага в хирургичното отделение на смолянската болница. Претърпял е черепно-мозъчна травма с комоционален синдром, установили лекарите. През целия ден до пострадалия младеж са били психологът и директорът на центъра.

Други деца, които били с него, казали, че пострадалият е понесъл побой от други младежи в квартала.

Пробата за алкохол на 16-годишния младеж се оказала положителна. От центъра казват, че той е сред най-проблемните и често бил агресивен, затова с него ежедневно работел психолог.

Децата получавали стипендия за учащи, която е в размер на 46 евро. Това са техни пари, с които разполагат. Навън ги дават на пълнолетен, който им купува алкохол.

Момчето е имало от доста време пререкания с въпросната група младежи от града. Миналата седмица е имало заплахи към него, сестра му и към други деца от центъра.

Пострадалото момче живее в центъра с двете си по-малки сестри. Родителите им почти не участват в живота им. В центъра се настаняват деца от 13 до 18 години, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или в приемно семейство.