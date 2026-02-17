Подобряването на качеството на образованието по предметите, свързани с природните науки, е приоритет

На 14 февруари 2026 г. в Университета по хранителни технологии – Пловдив се проведе пробна матура, проверка на знанията по математика. Задачите са разработени от експерти по математика от висшето училище, а формата изцяло отговаря на държавния зрелостен изпит по предмета.

За зрелостниците от природо-математически гимназии бе разработена и втора пробна матура, с висок профил на трудност, отговаряща на по-високото ниво на знания на учениците.

Университетът по хранителни технологии – Пловдив е първото висше училище в страната, което оказва подкрепа на дванадесетокласниците с разработването и провеждането на матурата по математика с цел повишаване на знанията, разбирането и усвояването на материала по този ключов за развитието на инженерните специалности предмет.

Участието в подготвителната матура е абсолютно безплатно за зрелостниците, като инициативата е част от изпълнението на Национална програма „Образование с наука“ на Министерството на образованието и науката, в която университета е партньор.

След проверката на писмените работи всеки участник получи индивидуален резултат и оценка, които показват реалното ниво на подготовка. Експерти по математика от УХТ на място разясняваха подробно начина на решаване на задачите.

Получената оценка се равнява на оценка от приемен изпит при кандидатстване в УХТ през учебната 2026/2027 година.

В първата пробна матура участие взеха зрелостници от цялата страна. Тече записването за следващите дати през март и април 2026 г. За УХТ подобряването на качеството на образованието по предметите, свързани с природните науки, е приоритет, който е от първостепенна важност за обучението и развитието на инженерните, икономически и технологични специалности в хранително-вкусовата индустрия.

Третокурсничката от специалност „Хранителни и фармацевтични биотехнологии“ Пея Карова стана ярък пример как младите хора могат да постигнат реални успехи в практиката с изобретателност и иновативност. Тя и още петима нейни колеги от други висши училища бяха отборът, спечелил първото място на големия финал на образователната програма

„GEN I: Генерация иновация” в Пловдив. Паричната награда от 10 000 лева и възможност за стартъп финансиране те извоюваха за иновативен проект за преработване на хранителни отпадъци. Младежите разработиха решение, което превръща чрез ферментация излишните изрезки от вафли в биоетанол, използван като дезинфектант или продаван като суровина. Моделът може да намери широко приложение в хранителни производства по цял свят. Той има огромен потенциал, защото освобождава фабриките от излишните отпадъци, осигурява им суровина или съпътстващи приходи и вдига „зеления“ им рейтинг.

„Разработката на отбора-победител, която наистина има сериозен потенциал за приложение в международен мащаб, е ярко доказателство за успешната формула на нашата образователна програма.

Когато събереш хора с различен профил, опит и знания в мултидисциплинарен екип, дадеш им инструментите на дизайн мисленето, помощ и вдъхновение от ментори, заедно те могат да достигнат до красиви и работещи решения. И точно това е целта на „GEN I: Генерация иновация” – да даде нова перспектива за бъдещите лидери и предприемачи на България, от които ще имаме нужда в новите реалности“, обяснява Михаил Петров, главен изпълнителен директор на Schwarz IT България, инициатори на програмата.

„Същността на състезанието „GEN I: Генерация иновация” бе да се съберем студенти от различни университети и различни специалности в мултидисциплинарни екипи. Пред нас представиха реални бизнес проблеми, които в продължение на три месеца и чрез инструментите на дизайн мисленето имахме задачата да анализираме и предложим решение за тях. С участието си в такива прояви студентите от УХТ подобряват обучението си ", казва Пея Карова.

Тя смята да продължа кариерния си път в България. И не просто тук, а в академичните среди. Вижда потенциал да остане в УХТ като преподавател и да развива научна дейност. Това най-вероятно ще бъде след специализация в чужбина.