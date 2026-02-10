Военни и цивилни служители от ЦВО бяха наградени за високи резултати в кандидат-курсантската кампания

Заместник-министърът на отбраната Радостин Илиев връчи награди на военнослужещи и цивилни служители от Централното военно окръжие (ЦВО) и военните окръжия в страната днес, 10 февруари. Тържествената церемония се състоя в Централния военен клуб, където днес и утре се провежда годишният анализ за дейността и състоянието на войсковия ред и дисциплината в Централното военно окръжие и военните окръжия през 2025 г. Наградите се връчват със заповед на министъра на отбраната за постигнати високи резултати при реализиране на кандидат-курсантската кампания. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на отбраната.

В приветствието си към наградените военнослужещи и цивилни служители от военните окръжия заместник-министър Радостин Илиев подчерта, че кандидат-курсантската кампания е дейност със стратегическо значение. Тя изисква последователност, инициативност, организация и способност да се прилагат съвременни и иновативни подходи в работата с младите хора, така че у тях да се изгради доверие към военната професия и възможностите за реализация в редовете на Българската армия, посочи още заместник-министърът на отбраната. Той благодари на военнослужещите и цивилни служители на ЦВО за приноса им към изграждането на бъдещия облик на Българската армия и им пожела здраве и още много поводи за професионална гордост.

Приветствие поднесе и помощник-началникът на Националния военен университет „Васил Левски" по подготовката полковник Стефан Маринов.

През изминалата 2025 г. служителите от военните окръжия проведоха поредица от разяснителни срещи за възможностите за висше военно образование и кандидат-курсантската кампания 2025/2026 г. Успоредно с това в рамките на часовете по „Обучение на българските граждани за защита на Отечеството" с учениците от 10-ти и 11-ти клас също бяха представяни възможностите за военна кариера. Високи резултати в кампанията отчетоха служителите от военните окръжия в София, Пловдив и Плевен, които традиционно са постоянни участници в градски инициативи. В Силистра, Пазарджик, Благоевград, Враца и Добрич, където окръжията са с по-малки ресурси, също са постигнати сериозни резултати, благодарение на положените усилия, срещи и партньорства с общините.

След награждаването началникът на ЦВО полковник Георги Георгиев запозна участниците с годишния анализ на военните окръжия.