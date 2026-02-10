ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Мария Екимова-Пенева става временно и.д. директор ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22262703 www.24chasa.bg

Поредица от токови удари в сградата на БНР тази нощ

1988
Сградата на БНР в София КАДЪР: Google Maps

През нощта на 10 февруари във времевия диапазон от 3:45 часа до 6:45 часа е установено последователно прекъсване на електрозахранването, съпроводено от токови удари към сградата на Българското национално радио (БНР) - София на бул. „Драган Цанков“ № 4, съобщиха предБТА от екипа на радиото. 

От там уточняват, че в кратка част от този времеви отрязък програми на Българско национално радио не са били излъчвани поради преустановяването на захранването с електрическа енергия. 

Информация за случилото се веднага е била публикувана на сайта на БНР. Проблемът е бил своевременно отстранен. „Незабавно са уведомени компетентните органи и веднага е започнала работа по изясняване на причините с оглед недопускане на подобни  ситуации“, подчертават от общественото радио.

Сградата на БНР в София КАДЪР: Google Maps

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)