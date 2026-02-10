Мая Манолова с призив към КЕВР: Не спирайте тока на хората

Ограничиха изборните секции за българските граждани в чужбина от страх, че Румен Радев ще натрупа гласове

"Залети сме от жалби на граждани, които твърдят, че спрямо ноември сметките им за ток са завишени не в проценти, а в пъти, а няма причина за това", заяви в "Лице в лице" по bTV лидерката на "Изправи се.БГ" Мая Манолова.

"Трябва да отворим скоба, въпреки че КЕВР твърдеше и Бойко Борисов твърдеше, че нищо в държавата не поспъква, токът с 12% поскъпна миналата година, сега лъжата на КЕВР им излиза през носа, но дори и тези 12% не са определящи за високите сметки за ток", посочи Манолова.

И допълни: "Дадохме проект на мораториум цените да не се увеличават за периода за влизане на еврото, така направиха в Хърватия, изготвихме образец на жалба, не всеки гражданин е длъжен да знае какъв е редът на жалбата, качили сме я на сайта на "Изправи се.БГ", органът който трябва да я разгледа е КЕВР, тя се подава през съответното ЕРП, над 2 млн. души са видели този пост, до вчера над 6000 бяха отворили линка, за да с изтеглят жалбата".

"Трябва да има реакция, КЕВР трябва на всяка жалба да отвърне, може да е грешка отчитането, може да е случайна, но може и да е умишлена, може да е измама, трябва да се провери как така на всички се вдигнаха цените, изписали сме и трите ЕРП-та, всеки да си пусне за съответното", каза още тя.

"Може ЕРП-то да си е надписало сметките, или грешка в софтуера както се опитват да го представят някои енергийни експерти, а може и некачественото подаване на електроенергия под 220 волта да е причина за отчитане на по-големи количества енергия", смята Манолова.

"Възможно е да бъде проверено по какъв начин ЕРП-тата са отчели количествата, може да се провери напрежението, превалутирането, периода да отчитането, софтуера", обясни още тя. И допълни: "Призовавам КЕВР да не спира тока на домакинствата, не спирайте тока на хората, да издаде КЕВР указания към ЕРП-тата".

Във връзка с ограничаването на броя на секциите за гласуване на българите в чужбина Манолова коментира: "Позорно е това, което ГЕРБ, БСП, ИТН и ДПС-НН направиха - ограничиха избирателите в чужбина. Българските граждани във Великобритания - там има традиционно над 100 секции, в САЩ от 53 ще станат само 20, ще бъдат ударени по неясни причини, изключително лицемерно е да се казва, че е заради Турция".

Манолова смята, че ще бъдат ударени българите във Великобритания и САЩ, защото това е превантивно от страх, че Румен Радев ще натрупа гласове: "Това е много жалко и ще им се върне на изборите. Надявам се, че президентът Йотова ще наложи вето, и че БСП ще си промени гласа".