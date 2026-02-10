ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Обнародваха промените, според които всеки може да оказва спешна помощ с дефибрилатор

Дефибрилатор СНИМКА: Pixabay

В днешния брой на "Държавен вестник" са обнародвани промените в Закона за здравето, според които хора без медицинска професия могат да оказват спешна помощ с автоматичен дефибрилатор, разположен на обществено място. Според новите текстове „всяко лице може да оказва първа помощ с автоматичен външен дефибрилатор, разположен на обществени места. Обществените места, на които може да се разполагат автоматични външни дефибрилатори, се определят с наредба на министъра на здравеопазването“.

В края на януари 2026 г. депутатите приеха на второ четене посочените промени в Закона за здравето, които бяха внесени от Александър Симидчиев („Продължаваме промяната-Демократична България“) и Костадин Ангелов (ГЕРБ-СДС).

В София има повече от 30 автоматични външни дефибрилатори, от които 16 са в метростанциите, казаха пред БТА от пресслужбата на Столична община.

