Условна присъда за Пастор, плаща и 31 000 евро

Софийският районен съд е одобрил споразумение между Софийската районна прокуратура и футболиста на ЦСКА Давид Лима, познат и като Пастор, за 8 месеца условно. Те са отложени за срок от 3 години, научи "24 часа". Присъдата е за каране пиян.

Той бе хванат да кара на 2,32 промила алкохол в кръвта.

Той ще е без книжка за 1 година и 8 месеца. Освен това ще плати и равностойността на колата - малко под 31 хиляди евро.

Споразумението идва минути преди мача на ЦСКА с ЦСКА 1948. Пастор не е в групата, тъй като бе задържан за 72 часа. Той няма да може да стигне до националния стадион и като зрител, тъй като първо трябва да се оформят документите му.