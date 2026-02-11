Къде е мама, постоянно пита 4-годишният Марти. Бургазлиев, който ги бутна с АТВ, иска да учи и работи

Защитата на 19-годишния Никола вероятно ще обжалва отказа на бургаския съд да го пусне под гаранция или домашен арест

"Къде е мама", не спира да пита 4-годишният Мартин от Пловдив, който миналото лято бе пометен от АТВ в Слънчев бряг заедно с майка си Христина. След няколко седмици в кома 35-годишната жена почина, а малкият син бе спасен с общите усилия на медици от Бургас и София. Тежкият инцидент стана на 14 август, докато семейството се разхождало по една от алеите в курорта.

Ранени са 5-има души – двама възрастни и три деца, Христина и Марти са най-тежко пострадали

"Мартин се възстановява, макар и бавно, всеки ден е на рехабилитация, логопед. Има леко изкривена походка, но мислим, че ще се оправи. Вече говори и очаква да види майка си. Какво да му кажем", попита със сълзи в очите чичо му Юлиян Здравков в кулоарите на Бургаския окръжен съд. На 8 февруари той и други роднини на почерненото семейство дойдоха в Бургас, след като се разбра, че обвиненият за смъртта на Христина Никола Бургазлиев от Несебър иска да излезе от ареста, за да завърши средното си образование.

12-класникът е ученик в Професионалната гимназия по електроника и електротехника в града.

Съученици на обвиняемия и близки на убитата Христина се засякоха в кулоарите на съда – едните да го бранят, другите да не позволят да излезе от ареста. А пред Съдебната палата приятели на Бургазлиев опънаха плакати, на които пишеше "Никола не е убиец". "Той е момче, което винаги би помогнало. Никога не би направил зло, камо ли да отнеме живот", казва негов съученик. Друг се разплака при влизането на Бургазлиев в съдебната зала.

"Би направил и на мравката път", допълва приятел на арестанта, убеден, че образът на Никола, изграден в медиите след катастрофата, няма общо с реалността.

"Изказвам съболезнования на близките на Христина. Не е минал и ден, в който да не мисля за случилото се. Само ако можех да върна времето назад...

Моля да бъда пуснат, за да завърша средното си образование

и да работя. Всички пари, които изкарам, ще дам за лечението на Марти", каза Бургазлиев в съдебната зала. На заседанието присъстваха и родителите му.

Желанието на обвиняемия да учи за 19 изпита и ако ги вземе, да се яви на матурите в XII клас обаче не промени становището на съда, който го остави зад решетките. След дни в кома Христина загуби живота си.

Не помогна и разпитът на класната ръководителка на момчето Светлана Димитрова, призована като свидетел по делото по настояване на защитата. Педагожката обясни, че Никола учи в паралелка по програмно осигуряване и трябва да се обучава в специализирана среда, а за изпитите, дори и да са онлайн - да използва специална платформа.

Все още имало шанс той да се яви на изпитите, но нямало как да бъде подготвян в следствения арест. Класната също го описа като много добър ученик и с отлично поведение.

"За 6-те месеца, през които Бургазлиев е в ареста, за първи път искаме промяна на мярката за неотклонение. Не за да бавим делото, което вече е приключило, а за да дадем шанс на един млад човек да завърши образованието си", каза адвокат Галина Колева. Защитничката на Бургазлиев се оплака, че въпреки постановление на окръжната прокуратура обвиняемият да се обучава чрез индивидуална форма, докато е в ареста, от Апелативната прокуратура впоследствие забранили.

"Два месеца имаше разрешение, през това време Никола бил посетен от учители точно два пъти. После получихме един пасквил от Апелативната прокуратура, който забрани това, нарушавайки конституционните права на клиента ми", коментира пред "24 часа" адвокат Колева. Тя заяви още, че на 7 януари материалите по делото са им били предявени. Това е направено в края на миналия декември и за ответната страна – роднините на загиналата Христина. Атевето, с което Никола блъсна 5-има.

Че разследването е приключило, потвърди и говорителят на окръжната прокуратура Христо Колев. Той обаче подчерта, че прокуратурата има готовност да го внесе в съда, но среща процесуална пречка, тъй като заради исканата промяна на мярката за неотклонение делото се разхожда между различни инстанции.

"Не сме ние причина за протакане на делото. На нас то ни бе предявено преди месец, а все още не е извършена една много съществена стъпка – да бъде прекратена частта от него, която засяга ранената Виктория. По делото стана ясно, че момиченцето не е със средна телесна повреда. Това бе оспорено от нейния баща (чичото на Марти Юлиян Здравков – б.а.), но в крайна сметка становището на вещите лица бе потвърдено. Това означава, че тази част няма как да остане в кориците по делото, то трябва да бъде частично прекратено, след това да се връчи постановление, то да влезе в сила и чак тогава да бъде внесен обвинителният акт в съда, обясни юристката.

19-годишният Бургазлиев е с тежко обвинение

за причиняване на смърт и нанасяне на тежки телесни повреди на повече от един човек, при евентуален умисъл, след употребата на наркотици. За това престъпление се предвижда от 13 до 20 г. лишаване от свобода или доживотен затвор.

Първоначалните проби с дрегер, взети след инцидента на 14 август м.г., не установяват наличие на алкохол и наркотици. Заради факта, че Никола е син на полицейски служители, работещи в районното в Несебър, и опасения за евентуален чадър над него, са взети сравнителни образци за ДНК, които потвърждават, че биологичният материал в действителност е на Бургазлиев.

Близо 30 часа след ужасяващата катастрофа на извършителя са взети нови проби.

Едната се оказва положителна на марихуана

"Имаме огромни съмнения в начина и времето за вземане на тези проби и ще ги атакуваме в съда по време на същинското дело", коментира пред "24 часа" адвокат Галя Колева. Защитата не е съгласна и с изводите на вещите лица, че атевето, с което младежът помете пешеходците, е било технически изправно. Още в първите часове след кървавото меле Бургазлиев намекна, че спирачките на електрическото МПС не работели и това е причина за трагедията, отнела живота на младата жена.

Не такова обаче е становището на разследващите. Още в края на миналата година говорителят на Националната следствена служба Мариан Маринов заяви, че

спирачките на атевето са работили по време на инцидента

"Това превозно средство е изследвано на пункт. Аз лично присъствах. Спирачките работят. Дори на колелото, откъснато от носача, спирачната система не е прекъсната. Реагираше по същия начин, както и останалите спирачки", обяснява следователят.

Защитата на Бургазлиев обмисля да обжалва отказа на Бургаския окръжен съд пред Апелативния. Там тя отново ще настоява 19-годишният младеж да излезе на свобода под парична гаранция или да му бъде наложена мярка домашен арест с електронна гривна за проследяване.

В мотивите си да оставят Никола в ареста магистратите отбелязват, че следва "да се намери необходимия паритет между законното право на всеки гражданин на образование и специфичните условия в арестните помещения към местата за лишаване от свобода, където се изтърпява взетата мярка за неотклонение".

Съдът отбелязва, че обвиняемият има право да получава и чете книги, от което следва, че може да бъде снабден с всички учебни помагала и материали, които са необходими за подготовка и полагане на необходимите изпити, за които учителски екип вече има осигурен достъп.

От друга страна, магистратите смятат, че към този момент не е отпаднала реалната опасност Бургазлиев да се укрие или да извърши друго престъпление.