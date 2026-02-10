Николай Кокинов за случая "Петрохан": Учудва ме защо са се разделили, ако наистина са се самоубили

Невъзможно е по принцип регистрирането на дружество като НАКЗТ с подобно име, вероятно затова има назначена проверка, заяви в "Още от деня" по БНТ бившият градски прокурор на София Николай Кокинов по случая "Петрохан".

"Безпорна трагедия е, искам да изразя съболезнования на близките на загиналите", посочи Кокинов. Припомняме, че на 2-и февруари бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев до опожарената хижа "Петрохан", а седмица по-късно в кемпер край вр. Околчица бяха намерени мъртви собственикът на хижата Ивайло Калушев, заедно с 22-годишния Николай Златков и 15-годишно дете.

Запитан защо МВР е дало разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия на Ивайло Иванов, Кокинов посочи: "Това е безпричинно, не виждам каква е необходимостта едно лице да притежава толкова оръжия". Според него ако един човек има толкова оръжия, той е или колекционер, или работата му го налага, като при Иванов обаче отсъстват и двете възможни обяснения. Бившият градски прокурор уточни, че "формално законът е спасен, но трябва проверката да каже защо са издадени разрешенията".

За споразумението между НАКЗТ и МОСВ Кокинов подчерта: "Не сме го виждали, никой в България не го е виждал, само ни се обясняват някакви неща". Според него очевидно починалите са били представени от някого на съответния министър, за да подпише той това съглашение: "Капка по капка се вижда, че замесените имат някакви контакти в обществото".

За това, че ДАНС отрича да е намесен и за сигнала за злоупотреба с дете, Кокинов коментира: " Не знам ДАНС или полицията е разследвала, по-скоро ДАНС да е разследвало нещо за националната сигурност - нормално е ДАНС да се заинтересува, да иска да знае какво прави група мъже в гората с много оръжия".

И допълни: "Доколкото знам е имало сигнал за едно дете, държано против волята си, от бабата и дядото, но родителите искали да се оттегли жалбата. Когато родителите оттеглят жалбата, какво могат да направят органите".

"За мен е странно защо едно 15-годишно момче е било откъснато от учебната среда, като дете от джунглата едва ли не е пратено да учи някакви рейнджърски тактики, за мен семействата безотговорно са постъпили, но и училището защо не питало къде е това дете", посочи още той.

За това какво всъщност е ръководил Калушев, дали секта или са помагали на гранична полиция и при разрешаването на убийство, Кокинов коментира: "От всичко по малко. В определени случаи са помагали на службите, понякога са се затваряли, пак казвам, те са интелигентни мъже, очевидно нещо ги обединява".

"Така или иначе духът е пуснат от бутилката, лесно е да се отправят критики. Смятам, че ще чуем истината. Винаги ще останат обаче въпроси, тепърва предстои изчистване на всички версии и хипотези", допълни той.

За видеата, които вчера МВР показа от хижата, Кокинов посочи: "Колкото повече информация се изнася, толкова повече теории на конспирация прочетох и прегледах, едни мереха снега, как снегът под кемпера се е натрупал, не съм компетентен от снеговалеж колко сантиметра покривка трябва да се образува".

"Учудва ме защо ако тази група хора е решила да приключи живота си по този начин, е решила да се раздели, ако едните са се самоубили в хижата, защо другите тръгват на път", каза още той. И допълни, че детето, което е било в молитвена поза, очевидно е убито.

За намерените 4 гилзи при трите тела в хижата Кокинов посочи: "Би било възможно да е стреляно от упор ако приемем, че е самоубийство - оръжията са техните и само тяхна ДНК е по тях". И допълни: "За натривки по ръцете не чух в интерес за истината, не е невъзможно някой да сложи в ръката на мъртъв човек оръжие, да възпроизведе изстрел и така да останат барутни частици".

За версиите на близките на загиналите, намесата на мафията и 4-те джипа, видяни да се движат към хижата, Кокинов обясни: "Близките и познатите не вярват на институциите. В практиката със самоубийците бликите никога не могат да проумеят какво им се върти в главата". Кокинов беше категоричен, че политизирането на трагичния случай е много недостойно.