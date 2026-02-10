МВР: Само два джипа, собственост на сдружението, са се движили по пътя към хижа "Петрохан" на 1 февруари

Във връзка с множество запитвания от медии след публикация в социалните мрежи за четири джипа, които „привечер в неделя" /1 февруари/ са се движели към хижа „Петрохан", от ГД "Национална полиция" уточняват следното, цитирани от пресцентъра на МВР:

Отбивката от главния път София към Монтана през прохода на Петрохан, към самата хижа в локалния участък е осигурена с камера. Прегледът на записите показва, че единственото движение от отбивката на локалния път към Хижата е на два джипа, собственост на сдружението, в 13.50 часа на 01.02.2026 г., които са намерени и при огледа на местопроизшествието.

Пътят, който върви от главния път в тази посока, обслужва и друга територия и е традиционен маршрут. В този смисъл, възможно е по него да са преминали различни моторни превозни средства, но те не са се отклонили към хижата.

Служителите на ГДНП продължават да търсят контакт със свидетелката, публикувала информация в социалните мрежи, за да бъдат изяснени всички факти и обстоятелства.

В инстаграм Милена Малионова, приятелка на единия от убитите мъже - Ивайло Иванов твърди, че четири планински джипа са преминали покрай чешмата на Петрохан, броени часове преди тройното убийство в хижата, което разтърси цяла България. От мястото, където е била Малионова, има 2 отбивки, които не водят до хижата.