Вижте какво решава правителството в оставка утре

1. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за ниво на обслужване, стандартен пакет, продължаване на услуги между Държавна агенция „Национална сигурност" на Република България и Организацията на обединените нации, представлявана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Отдел за управление (DM), Служба за информационни технологии (ITS), относно предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани продължаването на използването и поддръжката на приложението GOAML на ООН.
Внася: министър-председателят
2. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерския съвет за 2026 г.
Внася: министър-председателят
3. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на иновациите и растежа за 2026 г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа
4. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на иновациите и растежа за 2026 г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа
5. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „Либхер - Транспортейшън Системс Марица" ЕООД, за изпълнение на Приоритетния инвестиционен проект „Създаване на нова производствена база на Либхер в България", който ще се реализира в с. Бенковски, община „Марица", област Пловдив.
Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа
6. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и инвеститорите „БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС ВАРНА" АД и „МБАЛ СВЕТА СОФИЯ" ЕООД, за изпълнение на Приоритетния инвестиционен проект „Изграждане на „Многопрофилна болница за активно лечение с отделение за продължително лечение и рехабилитация, ДКЦ, офиси и подземен гараж", в гр. Варна и за създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта.
Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа
7. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г.
Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията
8. Проект на Решение за предложение до президента на Черноморската банка за търговия и развитие за назначаване на представител на Република България за вицепрезидент на банката.
Внася: министърът на финансите
9. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 12 февруари 2026 г. в Белгия.
Внася: министърът на външните работи
10. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.
Внася: министърът на вътрешните работи
11. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-AAL „Придобиване на мобилна ракетна (NSM) система за брегова отбрана (CDS) и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка" и международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBR „Мултифункционална система за разпространение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързаната с нея поддръжка и оборудване".
Внася: министърът на отбраната
12. Проект на Решение за одобряване проект на Договор за продажба между Министерството на отбраната на Република България и държавата Нидерландия за покупката на минен ловец „Зирикзии" клас „Трипарти" с бордови номер М862, минен ловец „Вилемстад" клас „Трипарти" с бордови номер М864 и минен ловец „Схийдам" клас „Трипарти" с бордови номер M860".
Внася: министърът на отбраната
13. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас .Трипарти", съответно от клас „Флауър" и клас „Алкмаар", като оперативни във Военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.
Внася: министърът на отбраната
14. Проект на Решение за преценка да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на Военноморска база Атия", състоящо се от Проекти: 3NB31005 - Изграждане на противопожарна система"; 3NB31006 - „Осигуряване на системи съоръжения на местата за акостиране"; 3NB31007 - „Осигуряване на ГСМ резервоар".
Внасят: министърът на отбраната;
министърът на околната среда и водите
15. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Сливен, област Сливен.
Внасят: министърът на отбраната;
министърът на регионалното развитие и благоустройството
16. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Мадан, област Смолян.
Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството
17. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за денонсиране на Договора към Европейската енергийна харта и на Протокола за енергоефективност и свързаните с нея природозащитни аспекти, подписани на 17 декември 1994 г. в Лисабон.
Внася: министърът на енергетиката
18. Проект на решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-739/25 Р, Австрия срещу Комисията, образувано пред Съда на Европейския съюз въз основа на жалба на Република Австрия срещу решението на Общия съд по Дело Т-625/22.
Внася: министърът на енергетиката
19. Проект на Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тавана на приходите за съответния тип производител на електрическа енергия по $ 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за НЗОК за 2026 г.
Внася: министърът на енергетиката
20. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Омбудсмана на Република България за 2026 г.
Внася: министърът на правосъдието
21. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на правосъдието за 2026 г.
Внася: министърът на правосъдието
22. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, приета с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2008 г.
Внася: министърът на правосъдието
23. Проект на Решение за одобряване и подписване на Третия допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 1959 г.
Внася: министърът на правосъдието
24. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 34 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на условията и реда за предоставяне и финансиране на високотехнологични помощни средства в рамките на инвестиция "Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания" по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.
Внася: министърът на труда и социалната политика
25. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформална среща на министрите по заетостта и социалните въпроси, която ще се проведе на 12 и 13 февруари 2026 г., гр. Никозия, Кипър.
Внася: министърът на труда и социалната политика
26. Проект на Решение за изменение на Решение № 52 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване финансиране на Министерството на образованието и науката, на държавни висши училища и на общините за 2026 г.
Внася: министърът на образованието и науката
27. Проект на Решение за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 26 януари 2026 г. в Брюксел.
Внася: министърът на земеделието и храните
28. Проект на Решение за приемане на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Република България 2026 - 2030 г.
Внася: министърът на здравеопазването
29. Проект на Решение за определяне на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАСМЕД" ЕООД, гр. Бургас за университетска болница.
Внася: министърът на здравеопазването
30. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата, приета с
Постановление № 261 на Министерския съвет от 2014 г.
Внася: министърът на околната среда и водите
31. Проект на Решение за възлагане на министъра на електронното управление да създаде технологично решение за централизиране на геопространствени данни за целите на превенция, анализ и реакция при бедствия и аварии.
Внася: министърът на електронното управление
32. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2018 г.
Внася: министърът на културата
33. Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България", приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения на Министерския съвет № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г., № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно Списък № 31 и проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г.
Внася: министърът на туризма
34. Проект на Решение за приемане на Национална програма за младежта (2026-2030).
Внася: министърът на младежта и спорта