Вижте какво решава правителството в оставка утре

1. Проект на Решение за одобряване проект на Споразумение за ниво на обслужване, стандартен пакет, продължаване на услуги между Държавна агенция „Национална сигурност" на Република България и Организацията на обединените нации, представлявана от Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC), Отдел за управление (DM), Служба за информационни технологии (ITS), относно предоставяне на услуги за информационно-комуникационни технологии, свързани продължаването на използването и поддръжката на приложението GOAML на ООН.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерския съвет за 2026 г.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на иновациите и растежа за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

5. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и „Либхер - Транспортейшън Системс Марица" ЕООД, за изпълнение на Приоритетния инвестиционен проект „Създаване на нова производствена база на Либхер в България", който ще се реализира в с. Бенковски, община „Марица", област Пловдив.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

6. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и инвеститорите „БИЛДИНГ ХОСПИТАЛС ВАРНА" АД и „МБАЛ СВЕТА СОФИЯ" ЕООД, за изпълнение на Приоритетния инвестиционен проект „Изграждане на „Многопрофилна болница за активно лечение с отделение за продължително лечение и рехабилитация, ДКЦ, офиси и подземен гараж", в гр. Варна и за създаване на междуведомствена работна група за осигуряване на институционална подкрепа при изпълнение на проекта.

Внася: заместник министър-председателят и министър на иновациите и растежа

7. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на транспорта и съобщенията за 2026 г.

Внася: заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията

8. Проект на Решение за предложение до президента на Черноморската банка за търговия и развитие за назначаване на представител на Република България за вицепрезидент на банката.

Внася: министърът на финансите

9. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформалното заседание на Европейския съвет, което ще се проведе на 12 февруари 2026 г. в Белгия.

Внася: министърът на външните работи

10. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на вътрешните работи за 2026 г.

Внася: министърът на вътрешните работи

11. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за ратифициране на международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-AAL „Придобиване на мобилна ракетна (NSM) система за брегова отбрана (CDS) и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка" и международен договор (Letter of Offer and Acceptance - LOA) BU-P-LBR „Мултифункционална система за разпространение на информация - Съвместна тактическа радиосистема (MIDS JTRS) и свързаната с нея поддръжка и оборудване".

Внася: министърът на отбраната

12. Проект на Решение за одобряване проект на Договор за продажба между Министерството на отбраната на Република България и държавата Нидерландия за покупката на минен ловец „Зирикзии" клас „Трипарти" с бордови номер М862, минен ловец „Вилемстад" клас „Трипарти" с бордови номер М864 и минен ловец „Схийдам" клас „Трипарти" с бордови номер M860".

Внася: министърът на отбраната

13. Проект на Решение за одобряване проект на Меморандум за разбирателство между Министерството на отбраната на Република България, министъра на отбраната на Кралство Белгия и министъра на отбраната на Кралство Нидерландия относно прехвърлянето на минни ловци клас .Трипарти", съответно от клас „Флауър" и клас „Алкмаар", като оперативни във Военноморските сили на Кралство Белгия и Кралство Нидерландия, включително съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване.

Внася: министърът на отбраната

14. Проект на Решение за преценка да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение „Реконструкция и модернизация на Военноморска база Атия", състоящо се от Проекти: 3NB31005 - Изграждане на противопожарна система"; 3NB31006 - „Осигуряване на системи съоръжения на местата за акостиране"; 3NB31007 - „Осигуряване на ГСМ резервоар".

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на околната среда и водите

15. Проект на Решение за обявяване на имот - публична държавна собственост, за имот - частна държавна собственост, и за безвъзмездното му прехвърляне в собственост на община Сливен, област Сливен.

Внасят: министърът на отбраната;

министърът на регионалното развитие и благоустройството

16. Проект на Решение за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост, на община Мадан, област Смолян.

Внася: министърът на регионалното развитие и благоустройството

17. Проект на Решение за предложение до Народното събрание за денонсиране на Договора към Европейската енергийна харта и на Протокола за енергоефективност и свързаните с нея природозащитни аспекти, подписани на 17 декември 1994 г. в Лисабон.

Внася: министърът на енергетиката

18. Проект на решение за одобряване позицията на Република България по Дело С-739/25 Р, Австрия срещу Комисията, образувано пред Съда на Европейския съюз въз основа на жалба на Република Австрия срещу решението на Общия съд по Дело Т-625/22.

Внася: министърът на енергетиката

19. Проект на Решение за определяне на стойностите, които служат за изчисляване на тавана на приходите за съответния тип производител на електрическа енергия по $ 2, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за събирането на приходи и извършването на разходи през 2026 г. до приемането на Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2026 г. и Закона за НЗОК за 2026 г.

Внася: министърът на енергетиката

20. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Омбудсмана на Република България за 2026 г.

Внася: министърът на правосъдието

21. Проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на правосъдието за 2026 г.

Внася: министърът на правосъдието

22. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс, приета с Постановление № 38 на Министерския съвет от 2008 г.

Внася: министърът на правосъдието

23. Проект на Решение за одобряване и подписване на Третия допълнителен протокол към Европейската конвенция за взаимопомощ по наказателноправни въпроси от 1959 г.

Внася: министърът на правосъдието

24. Проект на Постановление за изменение на Постановление № 34 на Министерския съвет от 2025 г. за определяне на условията и реда за предоставяне и финансиране на високотехнологични помощни средства в рамките на инвестиция "Предоставяне на помощни средства на лица с трайни увреждания" по Националния план за възстановяване и устойчивост на Република България.

Внася: министърът на труда и социалната политика

25. Проект на Решение за одобряване позицията на Република България за участие в неформална среща на министрите по заетостта и социалните въпроси, която ще се проведе на 12 и 13 февруари 2026 г., гр. Никозия, Кипър.

Внася: министърът на труда и социалната политика

26. Проект на Решение за изменение на Решение № 52 на Министерския съвет от 2026 г. за одобряване финансиране на Министерството на образованието и науката, на държавни висши училища и на общините за 2026 г.

Внася: министърът на образованието и науката

27. Проект на Решение за одобряване на резултатите от участието на Република България в заседанието на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, проведено на 26 януари 2026 г. в Брюксел.

Внася: министърът на земеделието и храните

28. Проект на Решение за приемане на Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Република България 2026 - 2030 г.

Внася: министърът на здравеопазването

29. Проект на Решение за определяне на „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАСМЕД" ЕООД, гр. Бургас за университетска болница.

Внася: министърът на здравеопазването

30. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на емисиите на вредни вещества и парникови газове в атмосферата, приета с

Постановление № 261 на Министерския съвет от 2014 г.

Внася: министърът на околната среда и водите

31. Проект на Решение за възлагане на министъра на електронното управление да създаде технологично решение за централизиране на геопространствени данни за целите на превенция, анализ и реакция при бедствия и аварии.

Внася: министърът на електронното управление

32. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2018 г.

Внася: министърът на културата

33. Проект на Решение за одобряване на помощ на кандидатите по „Програмата за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с предоставена временна закрила в Република България", приета с Решение № 317 на Министерския съвет от 2022 г., изменена и допълнена с решения на Министерския съвет № 535, 665, 856, 909, 963 и 1038 от 2022 г. и № 141, 212, 323, 400, 454, 660 и 939 от 2023 г., № 297, 554 и 890 от 2024 г. и № 115 и 201 от 2025 г., съгласно Списък № 31 и проект на Решение за одобряване на финансиране на Министерството на туризма за 2026 г.

Внася: министърът на туризма

34. Проект на Решение за приемане на Национална програма за младежта (2026-2030).

Внася: министърът на младежта и спорта