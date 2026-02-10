Метрото през "Слатина" може да се забави с няколко месеца (Обзор)

От неделя ще има стеснение по бул. "Цариградско шосе"

С няколко месеца вероятно ще се забави пускането на разклонението на третия лъч на метрото през "Слатина", което в момента се строи. Това стана ясно във вторник, когато започна изграждането на изходната шахта за тунелопробивната машина.

"Ако няма непредвидени закъснения, в края на 2027 г. се предвижда завършването на разклонението на третата метролиния. Към момента имаме форсмажорни обстоятелства, които ще доведат до забавяне. Точният срок на това забавяне ще е ясен до края на годината", обясни шефът на "Метрополитен" ЕАД Николай Найденов.

Той не уточни какви са форсмажорните обстоятелства, но пред "24 часа" намекна, че строителите искат индексация на цените.

Според неофициална информация сред причините за забавянето на участъка са и пропаданията, които се случиха в района на бул. "Цариградско шосе", както и недостиг на кадри при строителите.

Иначе изходната шахта ще бъде изградена в участъка между действащия трети лъч на метрото и отклонението към "Слатина" и оттам ще бъде изведена тунелопробивната машина. Тя се намира на територията на парка на Военна академия, в зоната на бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" и ул. "Шипка". Такава площадка беше изградена на кръстовището на бул. "Мадрид" и бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" при строителството на третата линия.

Временно се мести с около 60 м спирката на автобусите по бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" - в посока Испанската гимназия. След приключване на строителството паркът на Военна академия ще бъде обновен и ще се възстанови езерото, което не функционира повече от 30 г.

"Извиняваме се за временните неудобства на гражданите. При необходимост ще затворим ул. "Гео Милев". По цялото трасе сградите са фиксирани, наблюдават се ежедневно. Всяка седмица се правят геодезически изследвания", каза Найденов.

От 15 февруари в района на Окръжна болница ще има още едно неудобство, но за шофьорите - поетапно ще бъде въведено временно стеснение на лентите по бул. "Цариградско шосе". Причината е изграждане на пешеходен тунел към новостроящата се метростанция "Тракия". От 15 до 22 февруари се затваря крайната дясна лента на "Цариградско шосе" преди ул. "Йерусалим" в посока Пловдив, а от 22 февруари до 3 март - дясната лента.

Разклонението на третата метролиния включва 6 станции, които ще обслужват кварталите "Слатина", "Гео Милев" и зоната на "София Тех парк". Трасето ще достигне до Окръжна болница, където е предвидено изграждането на подземен паркинг и пешеходен тунел. В момента къртицата е достигнала до третата станция в "Слатина". Очаква се около 50 000 души да могат да ползват този участък от метрото.

Още това лято метрото ще се разшири с още 3 км и 3 станции под бул. "Вл. Вазов" в район "Подуяне". Те трябва да са готови до 1 август, а още през април да започнат изпитанията с влакове на трасето.