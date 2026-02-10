Мъжете от хижа "Петрохан" гладували с дни, за да се пречистят, пили само вода (Обзор)

МВР: Единствените засечени джипове на 1 февруари в района на "Петрохан" са на организацията

Тримата планински рейнджъри, самоубили се в хижа “Петрохан”, не са приемали храна с дни и са пили само вода и чайове, показват данните от разследването. Ивайло Иванов, Пламен Статев и Дечо Василев били измършавели до неузнаваемост. Стомасите и на тримата били празни, станало ясно при аутопсията. Предполага се, че целта им била да пречистят телата си. С това е свързано и подпалването на хижата, предполагат от МВР. Това било начин на мъжете да скъсат с всичко земно. Брадата и косата на Пламен Статев били опърлени, друг от мъжете бил с изгорени панталони, а третият

имал втора степен на изгаряния по ръцете,

което подсказвало, че нещо се е възпламенило в тях. В джобовете им са открити и следи от пелетите, каквито били пръснати и в хижата.

Според разследващи тримата използвали законните оръжия на Ивайло Иванов. Той имал 16. За всяко от тях получил разрешение на 23 август 2021 г. Тогава на власт е служебният кабинет на Стефан Янев, а вътрешен министър е Бойко Рашков. Процедурата за издаване на оръжие е проста - иска се изкаран курс за безопасно боравене и човек да има чисто досие. Трябва да посочи и основание. В случая на Иванов това са самозащита и лов.

Ивайло Калушев също получил разрешителните си през 2021 г., но на 1 ноември. Той е с две - за револвер “Колт” и за пистолет “Глок”. Те са открити в кемпера, в който бяха намерени телата на т.нар. лама Иво, 15-годишния Александър и 22-годишния Николай Златков. Тримата били умъртвени с револвера.

Златков също имал пистолет. Той получил разрешителното на 24 февруари 2023 г. Тогава пак е било служебно правителство, но на Гълъб Донев, а вътрешен министър е Иван Демерджиев. Младежът е отговарял на законовите изисквания. В кемпера са открити 4 мобилни телефона и лаптоп, на които са назначени експертизи. Още 8 експертизи има на откритата техника в хижа “Петрохан”. Там освен много литература на религиозна тематика имало и такава със сексуална насоченост. В ръкописните бележки се говорело за “духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики”. Те били открити в помещенията, които обитавал Иво Калушев. Дали обаче са писани от него, ще изясни почеркова експертиза. По повод на твърдения на приятелка на Ивайло Иванов за четири джипа в района на хижата, от МВР уточниха, че единствените, които са засечени, са на организацията на Калушев. Софийската окръжна прокуратура пък ще изпрати на градската материалите за “Национална агенция за контрол на защитените територии” на Иво Калушев, за да се изясни нейната регистрация и взаимодействието ѝ с държавни органи, както и твърдения за финансови дарения.