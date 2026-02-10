Загадка: лама Иво ли е тръгнал последен към новите измерения? (Обзор)

Имотите на Калушев се връщат при родителите му

Последен ли е умрял Ивайло Калушев, или тримата му последователи от хижа “Петрохан” са се самоубили след него? Това трябва да покажат експертизите след аутопсиите по разследването за масовото самоубийство на двете групи планински рейнджъри.

Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев умират около 21 ч. на 1 февруари. 11 часа по-рано Ивайло Калушев си взема сбогом с тях и потегля с кемпера си заедно с Николай Златков и Александър Макулев. Около 13 ч возилото с тримата паркира високо във Врачанския Балкан в подножието на връх Околчица. Вече е публикувал последния си пост във фейсбук - стихотворението “Борба” на Христо Ботев.

Там ламата първо прострелва в главата 22-годишния Николай Златков, който седи до него, а после и 15-годишния Александър, който се моли в будистка поза зад мястото на шофьора.

Накрая Калушев налапал дулото на револвера си и натиснал спусъка. Ако сцената се разиграва след 21 ч на 1 февруари, това означава, че лидерът на общността Калушев е починал последен.

Ако трагедията на Околчица се е разиграла преди 21 ч., то тримата от хижата са сложили край на животите си, когато учителят е бил още жив, но са вярвали, че и той ще ги последва. Телефоните на всички по това време са били изключени и няма данни за комуникация помежду им, за да знаят какво се случва с другите след потеглянето на кемпера от “Петрохан” към върха.

Експертизите обаче едва ли ще отговорят категорично на загадката. Трите трупа до хижа “Петрохан” са престояли навън в снега между 12 и 18 часа, а Калушев и най-младите от групата са били вътре в кемпера на други климатични условия.

От кадрите на камерите, показани на брифинга на МВР, се вижда, че Калушев е със същите дрехи, които е носил две години по-рано, когато е бил на изложба на пастрока си проф. Николай Майсторов. На общата семейна снимка Калушев е прегърнал майка си проф. Стела Димитрова. След смъртта на Ивайло тя твърди, че не е извършвал престъпления, а е жертва на убийство. В същата версия е убеден и проф. Николай Майсторов, потърсен от “България днес”. Сега двамата и родният му баща Георги ще наследят имотите на сина си, показа проверка на “24 часа”. Калушев няма съпруга, деца, братя и сестри. Сред имотите е хижа “Петрохан”, ползвана за база от планинските рейнджъри, за детски лагери и за молитвен дом в тяхното учение “Небесна Дхарма”. Калушев я е купил от бащата на Искра Фидосова, както и 5 дка земя около нея от министерството на земеделието. Сделката за земята около хижата е подготвена от екипа на служебния министър Христо Бозуков през 2021 г.

“Нямам такива спомени. През мен не е минавало такова нещо, нищо не съм подписвал и продавал”, казва той, потърсен за коментар заради цената - само 2500 евро.

“Буквално преди няколко дни научих за случая, няма как да е по мое време, защото влязох в кабинета на 13 декември около 17 часа следобед - тоест в деня, в който сделката е вписана. Това означава, че е внесено в Агенцията по вписванията доста по-рано, предполагам в последните дни на служебния кабинет”, коментира Иван Иванов, който бе земеделски министър в кабинета на Кирил Петков.

Той обясни, че през първия месец от мандата си се е занимавал основно с оперативната програма, а не с имоти, а в малкото случаи след това всичко е било оглеждано в детайли и много прецизно.

Правосъдният министър Георги Георгиев нареди незабавно да се провери как е регистрирана в Агенцията по вписванията през януари 2022 г. организацията на Калушев, която има в името си словосъчетанието “национална агенция”.