Ще си "купи" ли Радостин Василев държавна субсидия с грозните думи срещу Йотова (Обзор)

Президентът спокойна: Не се отричам от нищо в биографията си, тя е публична за хората, избирали ме през годините за депутат тук и в Брюксел, и за вицепрезидент

Освен за изборите политически консенсус е нужен за бюджета, овладяването на цените и мерки в защита на най-уязвимите, настоя тя пред всяка от парламентарните партии

Радостин Василев постъпи грозно с една жена. Днес тя го посрещне в ролята на президент. Утре може да е един от кандидатите за този пост.

В старт на агитацията за по-близките избори - предсрочните парламентарни, превърна консултациите при Илияна Йотова лидерът на партия МЕЧ. След финалните разговори с трите най-малки групи тя трябва да обяви името на служебния премиер.

Още преди да е потвърдена датата на вота обаче Василев размаха “МЕЧ”-а пред държавния глава, но не за да плаши нея, а за да го чуе електоратът на Румен Радев. Защото и бившият президент в ролята на нов политик, и бившият спортен министър, и “Възраждане” искат да говорят на един и същи профил избиратели. Но за разлика от Костадин Костадинов, който отказа да отиде на консултациите, Радостин Василев използва камерите за предизборен ПР. Безплатен и пред всички медии.

Вместо да каже какви са вижданията на партията “МЕЧ” - както направиха другите формации,

лидерът на скромната парламентарна група от 11 депутати

съвсем неджентълменски нападна Илияна Йотова.

“От МЕЧ няма да участваме повече на консултации както заради тяхната безсмисленост, така и заради вашето умишлено протакане, вероятно с цел бившият президент Радев да си направи партия и да се организира”, заяви той, преди демонстративно да напусне “Дондуков” 2.

Битка между един човек, който по последните проучвания има 1,2% рейтинг, и една дама, която практически вече е прекрачила на балотажа на следващите президентски избори - така на минутата “закова” ситуацията пиарът Диана Дамянова, която гледаше включването на живо в студиото на Нова нюз.

За никого не е тайна, че Василев и неговата партия тичат в една писта с Радев и “Възраждане” в състезанието за народната любов. И че президентският проект ще изсмуче електорално партиите, които влязоха в последните кратки парламенти със същия патос - да громят олигархията и модела “Борисов - Пеевски”.

“Възраждане” направиха разграничаване отдавна - обвиниха Радев, че им копира програмата и посланията. Сега трескаво се опитва да го направи и Василев пред камерите на “Дондуков” 2.

Той ги използва и за да обвини Йотова, че не е подала оставка заедно с Радев, каквото било “моралното” ѝ задължение.

Иначе в началото на последния кръг разговори - с АПС, МЕЧ и “Величие”, новият президент подчерта, че не гледа на срещите с партиите като на формални. И въпреки че правомощията ѝ по назначаване на служебния кабинет са силно орязани от конституционните промени, за нея вижданията на парламентарните сили са важни. Както и спазването на “всяка буква от конституцията”.

Освен за организацията на изборите тя отново постави важните за държавата въпроси сега - че няма как да се справи с удължения временно бюджет, който дори не е в евро. Че трябва да се овладее скокът на цените. От АПС на Ахмед Доган поднесоха на Йотова букет цветя в началото на срещата си с нея. СНИМКА: Георги Палейков

За най-бедните и уязвимите трябва да се намерят най-адекватните мерки

На този фон Радостин Василев обвини, че Радев използва институцита да си прави партия, а сега Йотова - за бъдеща своя президентска кампания. Заговори как в България не била направена лустрация и че Йотова била говорител на БСП, “докато хората гладуваха”. Макар влизането ѝ в политиката през 1997 г. очевидно да няма общо с дейността на комунистическия репресивен апарат, за чиито представители именно се отнася лустрацията (забрана да заемат държавни постове).

Василев бил притеснен от още публични събития през дългата кариера на президента Йотова освен от това, че бе говорител на БСП, от чиито листи по-късно стана национален и европейски депутат и която я издигна за вицепрезидент преди 9 г. Например, че се снимала с Кирил Добрев (член на соцръководството през тези години), който по думите му бил “ликвидаторът на БСП”. И снимка от 90-те години на Илияна Йотова с някогашния външен министър Любен Гоцев (както и бивш вътрешен зам.-министър, депутат и посланик на България в Холандия) също смутила вътрешния мир на лидера на МЕЧ.

“Хора като вас и Васил Терзиев трябваше да бъдете лустрирани”,

заяви още Василев, опитвайки да вкара и трагедията в Петрохан. След което поведе тримата си колеги от МЕЧ, загърбвайки Илияна Йотова и опита ѝ да обясни, че е редно да чуят отговора на президента.

Очевидно те дойдоха да си кажат думите за своята предизборна кампания. В нито един момент и с нищо не се отричам от своята биография, тя е видна и прозрачна за всички български граждани, които няколко пъти са ме избирали за депутат, евродепутат и вицепрезидент, заяви лаконично и спокойно Йотова.

Един малък човек произвежда заглавие с единствената цел да попадне в газетата, защото така имаш шанс твоите 1,2% да станат 1,8%, продължи по същото време с “дисекцията” си от тв студиото пиарът Диана Дамянова. И нарече това битка между Давид и Голиат.

А акцията на Василев всъщност е борба за държавната субсидия. Такава вземат партиите, спечелили 1% на изборите, изясни експертката.

Радостин Василев е “едно от тези слънчеви зайчета в българската политика, които целят да попаднат в погледа на избирателя, така че той да не види за кого гласува”, анализира пък медийният експерт Георги Лозанов. А за Йотова отсече: “Тя винаги е имала по-президентско поведение от Радев.”

На другия полюс в политическото джентълменство

се показаха останалите две формации в последния ден от консултациите.

От Алианса за права и свободи донесоха цветя на президента. Призоваха я да наложи вето върху промените в Изборния кодекс, орязали секциите в страните извън ЕС на до 20. И настояха, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров е единственият “равно отдалечен” кандидат за служебен премиер.

От “Величие” пък поднесоха на Йотова златна роза. “С послание България да е нейната златна роза и тя да се грижи за нея така, както Малкият принц се грижи за своята роза”, поетичен бе Ивелин Михайлов. Той разкритикува поведението на колегата си Радостин Василев. Но пък предизвика Йотова по друга тема - говорейки за липсата на доверие към институциите, сложи и медиите към тях, определяйки ги като зависими. Ивелин Михайлов и депутатите му пък поднесоха на президента Йотова златна роза СНИМКА: Румяна Тонева

“Нека не поставяме нещата като зависещи само от медиите. В защита на колегите си мога да кажа, че и политиците дават много малко информация, което след това предполага спекулации и всеки го тълкува спрямо собствените си виждания”, възрази веднага президентът. И напомни на Михайлов, че именно журналистите показаха фрапиращите нарушения на последните избори и така партията му влезе в парламента.

“Буквално в следващите дни” ще посоча служебния премиер, увери накрая Йотова.