Момчето със счупения череп в Смолян излъгало - не е било удряно. Пило алкохол и паднало

Нараненото 16-годишно момче от Центъра за настаняване от семеен тип в смолянския квартал Устово е дало лъжливи показания пред полицията в Смолян.

Снощи детето се прибрало с видими следи от побой и повръщало, което накарало дежурния възпитател да потърси помощ на спешния телефон. По данни на полицията в Смолян младежът бил с фрактура на черепа.

Оказва се, че неизвестен е купил на децата две малки шишета с алкохол и те са пили. След това детето е паднало и се е наранило в областта на главата.

16-годишното момче не е бито, а се е наранило само, съобщиха полицейски източници. Полицията издирва човека, койото е купил алкохола на децата.

Момчето остава в болница за наблюдение.