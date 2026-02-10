ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

"Изумителни числа": колко руски войници са убити в...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22264100 www.24chasa.bg

Момчето със счупения череп в Смолян излъгало - не е било удряно. Пило алкохол и паднало

Валентин Хаджиев

[email protected]

4608
16-годишният младеж е настанен в хирургичното отделение на МБАЛ-Смолян Снимка: Валентин Хаджиев

Нараненото 16-годишно момче от Центъра за настаняване от семеен тип в смолянския квартал Устово е дало лъжливи показания пред полицията в Смолян. 

Снощи детето се прибрало с видими следи от побой и повръщало, което накарало дежурния възпитател да потърси помощ на спешния телефон. По данни на полицията в Смолян младежът бил с фрактура на черепа.

Оказва се, че неизвестен е купил на децата две малки шишета с алкохол и те са пили. След това детето е паднало и се е наранило в областта на главата. 

16-годишното момче не е бито, а се е наранило само, съобщиха полицейски източници. Полицията издирва човека, койото е купил алкохола на децата.

Момчето остава в болница за наблюдение.           

16-годишният младеж е настанен в хирургичното отделение на МБАЛ-Смолян Снимка: Валентин Хаджиев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Вижте записите от хижа "Петрохан", на които мъжете, намерени мъртви, се прощават (Видео)