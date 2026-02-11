ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Коцето Калки: В будизма най-много се цени живота на човека

Това, което се вижда на видеото е традиционна тибетски произведения на изкуствата, подобни на иконите. Това са тибетски светци. Това заяви Костадин Георгиев, известен с псевдонима Коцето Калки, пред Нова по повод видеата от вътрешността на хижа "Петрохан".

В стаята има типични будистки символи, заяви специалиста по тибетска медицина и запозната с будизма Александра Алексиева. Тя допълни, че рисунките на козели, открити в хижата, нямат общо с будизма.

"Всички практики в будизма са насочени да се правят благотворни дела и да се подобрява кармата на човека", заяви Георгиев. Той допълни, че в будизма най-много се цени живота на човека. 

Алексиева разясни, че не трябва да се настройват хората към една религия, която се изповядва от 500 млн. човека. 

И Георгиев и Алексиева казаха, че не са чували името на Ивайло Калушев преди трагедията.

Георгиев допълни, че не му се вярва в самоубийството на 6-имата мъже.

