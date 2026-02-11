Мазилка пада в подлез без ток в София

Тъмно. Страховито. И не знаеш дали няма да ти се случи нещо.
Така изглежда подлезът до гара "Искър" в София.
За това алармират граждани пред bTV.
"От ноември няма ток в подлежа. Пада и мазилка, което е опасно. По 3-4 кг от височина 7 метра. Имах късмет да не се стовари върху главата ми. Притеснявам се да минавам оттук", споделя редовен миновач.
Другият вариант да се избегне подлеза, е да се мине през жп линиите, което е още по-опасно.
От Столична община съобщават пред bTV, че е осигурила финансиране за ремонт на осветлението.
"Едно време имаше и охрана, сега и това няма. Апелът към общината е да оправят подлеза, а не да си избиват ръцете с други институции", обединяват се редовните минувачи.