Майка на 5-годишно дете твърди: Бащата на дъщеря ми е блудствал с нея

Бащата на дъщеря ми е блудствал с нея. Това твърди майка на 5-годишно дете от сливенското село Самуилово.

Пред bTV тя обясни, чe дъщеря й при прибиране от баща си, се прибра с вагинални болки. Отидат на лекар, като ги насочиха към гинеколог. 

"Според дъщеря ми е имало бъркане, съжалявал, че така го казвам, но... Детето е разписано в "синя" стая.  Това се случва малко над месец след случката.  С бащата сме разделени от дълго време. Завела съм дела - за домашно насилие, за това, което в момента блудство. По медицински данни и то това, което казва детето, също водя дело.

Бащата твърди, че детето е паднала по време на игра. 

"Паркът е целият в камери. Може да се види кога сме били там, как я е паднала. Не е имало кръв, синини и т.н. Истината ще излезе наяве. Няма какво да крия. Готов съм да се подложа и на полиграф. Как бих посегнал на дъщеря си.

"Ако е имало падане или удар ще имат външни травми. А те всички са вътрешни", добави майката.

