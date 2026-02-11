Бившият следовател Андрей Цветанов: Случаят "Петрохан" може и да е убийство

Виждам от първия ден, че може да е убийство. Това трябва да е първата версия. Ако не се докаже, окей. Но не трябва да се елиминира тази версия.

Това каза пред bTV Андрей Цветанов, бивш следовател по най-актуалната тема в България "Петрохан", където през последната седмица бяха намерени 6 трупа.

"За мен не се разбира мотивът на случая "Петрохан", каза той.

Според него това е адски сериозно престъпление. И трябва да се работи по нея, а не постоянно да излиза информация.

"Когато са готови всички експертизи, тогава трябва да се говори. Може да се е случило много неща, което камерите не ни показват. Колегите искат да успокоят населението с този видеозапис. Все пак това е трагедия - имаме 6 трупа. Първо Ивайло Калушев бе набеден, че е извършил първите убийства в хижата. После ако тази теза отпадна", каза още Цветанов.

По думите му от кадрите, не се вижда, че хората от "Петрохан" се готвят за самоубийство. Той не изключва и мисълта, че кадрите може и да са манипулирани.

"Ако се разследва обективно, ще се стигне до истината. Тежки престъпления се разкриват.