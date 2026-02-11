50 пожара за денонощие в страната, двама пострадали

През изминалото денонощие са потушени общо 50 пожара в страната, а противопожарните звена са се отзовали на 83 сигнала за произшествия, съобщава на сайта си Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". При инцидентите са пострадали двама души.

На 10 февруари в 17:57 ч. е получено съобщение за пожар в балкон на апартамент в град Варна. След направена конферентна връзка е установено, че е имало запалване на част от кухненски плот на терасата на апартамент на посоченият адрес. Огнището е потушено с подръчни средства от собственика на апартамента – възрастна жена. Изпратен е един противопожарен екип да извърши оглед на място. Жената е прегледана от медицински екип, който решава да я хоспитализира във ВМА МБАЛ–Варна със съмнение за инхалационна криза.

На 10 февруари в 20:21 ч. в ОЦ при РДПБЗН – Варна е получено съобщение за пожар в апартамент в града. Пожарът е ликвидиран от четири противопожарни автомобила с четири екипа. При пристигане на екипите е установено, че излизат пламъци от апартамент на шестия етаж на жилищната кооперация. Пострадал е мъж на 28 г., който е с обгазяване. Транспортиран е до лечебно заведение.

С преки материални щети са възникнали 18 пожара. Без нанесени материални щети са възникнали 32 пожара.

Извършени са 30 спасителни дейности и помощни операции. Лъжливи повиквания са три, пише БТА.