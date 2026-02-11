Георги Първанов: Не съм чул Радев да се обърне към БСП като потенциален партньор

За Крум Зарков мога да кажа само добри думи. той е млад, енергичен и високо интелигентен. Той е почтен човек.
Това каза президентът Георги Първанов (2002 - 2012 г.) пред БНТ по повод новия лидер на БСП.
С цялото ми уважение към досегашното ръководство - те платиха сметката за онези договорки и "шушу мушу" между други лидери, каза Първанов.
Има реален шанс новият лидер да възстанови доверието към БСП, допълни той.
Не съм чул Румен Радев да се обърне към БСП и левицата като потенциални партньори, коментира президентът Георги Първанов (2002 - 2012 г.).
Идеята за борба с олигархията, можеше да получи по-добра реализация като държавен глава, коментира той.
