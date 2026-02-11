ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политолог: Властите предоставят една обективна версия за случая "Петрохан"

Първан Симеонов Снимка: СТОПКАДЪР BTV

"Властите предоставят една обективна версия за случая "Петрохан", заяви политологът Първан Симеонов. Според него властите са успели да кажат накъде вървят нещата. Според него този случай ще обрасне с легенди. 

"Трябва да се опитаме да вникнем в драмата, която е довела нещата до тук", заяви Симеонов, който смята, че наистина всичко прилича на филмов сюжет. 

Според политолога Стойчо Стойчев, който се опитва да успокоява нещата, то той изнервя ситуацията още повече. 

Симеонов заяви, че традиционна властите са ползват с нисък авторитет и според него при 6 трупа хората ще продължат да търсят виновен.

