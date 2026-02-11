Бивш директор на ЦСКА е в ареста, катастрофирал пиян и без книжка

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Николай Паслар е бил арестуван. Причината - бившият борец предизвикал катастрофа на Околовръстния път в София в нетрезво състояние, съобщава sportal.bg.

Колата му се е преобърнала, но няма сериозно пострадали.

Той е отказал проба за алкохол с дрегер, а се оказало, че е шофирал без книжка. Откаран е от полицаи към УМБАЛ "Света Анна" за кръвна проба.

Другият шофьор - баща на две малки деца - е пострадал леко. Паслар се е разминал без сериозни наранявания.

Паслар беше изпълнителен директор на ЦСКА за няколко месеца през 2016 г.