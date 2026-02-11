ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военната помощ за Украйна падна до най-ниското си ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22265191 www.24chasa.bg

Бивш директор на ЦСКА е в ареста, катастрофирал пиян и без книжка

11432
снимка::Цветомир Трънков, архив

  Бившият изпълнителен директор на ЦСКА Николай Паслар е бил арестуван. Причината - бившият борец предизвикал катастрофа на Околовръстния път в София в нетрезво състояние, съобщава sportal.bg.

Колата му се е преобърнала, но няма сериозно пострадали.

Той е отказал проба за алкохол с дрегер, а се оказало, че е шофирал без книжка. Откаран е от полицаи към УМБАЛ "Света Анна" за кръвна проба.

Другият шофьор - баща на две малки деца - е пострадал леко. Паслар се е разминал без сериозни наранявания.

Паслар беше изпълнителен директор на ЦСКА за няколко месеца през 2016 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

снимка::Цветомир Трънков, архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание