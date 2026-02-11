ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Политолог: Съюз между ПП-ДБ и Радев ще бъде краткотраен

3800
Петър Чолаков Кадър: bTV

Съюз между ПП-ДБ и Радев ще бъде краткотраен. Имат различни виждания, най-вече по Украйна. 

Това каза в ефира на bTV политологът Петър Чолаков.

Според него не е добра идея за ПП-ДБ Андрей Гюров да бъде избран за служебен премиер.

"Той е отстранен от подуправител на БНБ. Накрая ще се окаже в положението на Кирил Петков и канадското гражданство", заключи той.

И добави, че според него новият служебен премиер на България ще бъде жена.

"Около Радев има фигури, свързани със старото време. Така че как да дойдат новите имена", каза още Чолаков.

"С бавеното на дата за изборите, се помага на повечето политически сили. Важно е кой ще бъде служебен премиер и какво ще бъде правителството. Надявам се преизборната кампания да направи така, че това ("Петрохан") да не се случва повече.
Досега, последните 10 г., кандидатите нямаха значение кои са. А сега имаме променяща се Европа", каза пък бившият министър на енергетиката Мирослав Севлиевски.

Петър Чолаков Кадър: bTV

