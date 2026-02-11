ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

21 ранени при 14 катастрофи за денонощие в страната

2120
Пострадали 21 души при катастрофи в страната за денонощие. Снимка: Pixabay

При 14 катастрофи през изминалото денонощие в страната са пострадали 21 души, съобщава МВР на сайта си.

В София са регистрирани 31 леки пътни произшествия и две тежки, ранени са двама души.

От началото на месеца катастрофите в страната са 125, шестима са загинали и 152 пострадали. От началото на годината пътнотранспортните произшествия са 538, загиналите са 43, а ранените 660. При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2025 г. се отчитат с двама повече загинали участници в движението по пътищата, пише БТА.

