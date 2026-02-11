ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Издирват възрастна учителка, изчезнала в Пазарджик

Диана Варникова

Изчезналата Стефка Гигова

Възрастна жена, която страда от деменция, е изчезнала в Пазарджик. Това сигнализираха нейни близки във Фейсбук. Тя се казва Стефка Гигова и е бивша учителка в Спортното училище в града. Живее в квартал Ставропол в Пазарджик. Напуснала е дома си леко облечена, по чехли и тениска.

Близките й умоляват някой, ако я е забелязал, да се обади на тел.:0899733410 или тел: 112.

Близките и я издирват повече от денонощие.

Потребител в социалната мрежа твърди, че по-рано я е видял на 8 февруари- неделя на разклона за с.Ивайло при Затвора. Други изказват съчувствие на роднините й и се надяват бързо да я намерят, защото при ниските температури навън е трудно да се оцелее.

Изчезналата Стефка Гигова

