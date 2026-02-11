Парламентът вика МВР да обясни шестте трупа, но без Митов - той не можел

Почти единодушно парламентът прие да извика на изслушване утре сутрин ръководството на МВР по повод случая "Петрохан" и шестте трупа от последната седмица. Вътрешният министър в оставка Даниел Митов обаче изпратил предварително писмо, че тази седмица няма да може да дойде. Вместо това предлага да дойде заместникът му Филип Попов, както и шефът на ГДНП гл. комисар Захари Васков и началникът на "Криминална полиция" към ГДНП Ангел Папалезов. Предложението мина с 210 гласа "за", 0 "против", само един независим се въздържа, внесено е било от ИТН.

Малко след това беше прието и второ предложение за изслушване по същата тема, но на "Възраждане", които предлагаха да бъдат извикани Даниел Митов, и.ф. шефът на ДАНС Деньо Денев, Боян Раев - директор на ГДБОП, и гл. комисар Захари Васков - шеф на ГДНП.

После двете предложения бяха обединени и беше прието изслушването да е втора точка за днес. ПП-ДБ предложиха към МВР шефовете да се присъедини и шефът на агенцията за закрила на детето.

Митов не се е явявал публично откакто бяха намерени първите три трупа на втори февруари пред бившата хижа "Петрохан" и не е коментирал случая. В писмото му не пише защо може да се яви. Обикновено в тези писма се посочва къде ще е министърът. Няма го и главният секретар на МВР Мирослав Рашков.