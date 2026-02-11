Кола потегли сама в Свищов и рани възрастна жена

82-годишна жена е пострадала при пътен инцидент в Свищов. Произшествието е станало във вторник следобед, а сигнал за случая е получен от Спешна помощ, където била приета възрастната пациентка.

Изпратеният там полицейски екип е установил, че малко по-рано същия ден в крайдунавския град на улица без изход, с низходящ наклон лек автомобил е потеглил на собствен ход, ударил се е в гаражна врата, която е ударила намиращата се в гаражната клетка възрастна жена. В резултат на това тя е паднала и се е наранила.

Откарана е за лечение в плевенска болница. По случая е образувано досъдебно производство.