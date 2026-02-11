ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Военната помощ за Украйна падна до най-ниското си ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22265439 www.24chasa.bg

Наталия Киселова оглави парламентарната група на БСП

Павлета Давидова

[email protected]

7052
Наталия Киселова Снимка: Румяна Тонева

Драгомир Стойнев и заместниците му Мая Димитрова и Кирил Добрев са заменени

След като тази събота БСП си избра нов председател в лицето на Крум Зарков, в първия си работен ден тази седмица и парламентарната група на социалистите смени ръководството си.

Нов лидер на депутатите от левицата е Наталия Киселова, която влезе в парламента като гражданска квота. Тя поема поста от Драгомир Стойнев.

Местата си губят и досегашните заместници на групата Мая Димитрова и Кирил Добрев. Позициите им ще поемат Владимир Георгиев и Марияна Бояджиева.

 Промените бяха обявени от председателя на парламента Рая Назарян.                                              

Наталия Киселова Снимка: Румяна Тонева

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание