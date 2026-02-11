Наталия Киселова оглави парламентарната група на БСП

Драгомир Стойнев и заместниците му Мая Димитрова и Кирил Добрев са заменени
След като тази събота БСП си избра нов председател в лицето на Крум Зарков, в първия си работен ден тази седмица и парламентарната група на социалистите смени ръководството си.
Нов лидер на депутатите от левицата е Наталия Киселова, която влезе в парламента като гражданска квота. Тя поема поста от Драгомир Стойнев.
Местата си губят и досегашните заместници на групата Мая Димитрова и Кирил Добрев. Позициите им ще поемат Владимир Георгиев и Марияна Бояджиева.
Промените бяха обявени от председателя на парламента Рая Назарян.