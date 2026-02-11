Проф. Пламен Киров: Няма забавяне от президентството, всички укази ще бъдат издадени своевременно

Днес или утре може да се очакват новини от президентството свързани със служебното правителство. Това коментира пред БНТ проф. Пламен Киров, конституционалист, преподавател по конституционно право и бивш конституционен съдия.

"Президентът ще издаде два указа. Единият е за назначаване на служебно правителство и в следващият момент ще издаде указ за насрочване на предсрочни парламентарни избори на 19 април. Това ще стане почти едновременно."

Той посочи, че ако е имало някакво забавяне, то е било по няколко причини - месец и половина коледна ваканция на Парламента, оставката на Румен Радев, която е трябвало да бъде приета от Конституционния съд, за да бъде прекратен мандата, и Великден, който е на 12 април и не може тогава да се проведат избори.

"За това не може да виним президент Йотова. Тя направи много подредено процедурно отношение, провеждане на консултации, както с кандидати, потенциални кандидати за министър-председател, така и с парламентарните групи, което е задължение за нея по Конституция. Така че никакво забавяне няма в тази ситуация. Още повече самата Конституция не предвижда срокове."

За Андрей Гюров, той поясни, че е бил единственият, който е приел предложението, но "без скрити условия".

"Крайният смисъл на това съчетание какво може да означава? Аз приемам, но вие ще сте длъжни да назначите онези, които аз предлагам и няма да възразявате на моето предложение."

Той допълни, че Гюров трябва да напусне поста в БНБ в момента, в който бъде назначен за служебен министър-председател.

По повод промените в Изборния кодекс, проф. Пламен Киров допълни:

"Самият факт, че избирателите в чужбина са поставени при различни условия - едните гласуват в Европейския съюз без ограничение на секциите, другите извън Европейския съюз с ограничение на секциите, е нарушение на принцип в Конституцията. Не могат да бъдат ограничавани права на никакви основания, т.е. не може да има дискриминации при упражняване на основното Конституционно право на гражданите. Друг е въпросът дали някой ще атакува този текст в Конституционния съд, дали може да бъде наложено вето при това положение, когато изборите чукат на вратата."

Той добави, че би могло Президентът да възрази по отношение на някои от предложените министри, и тогава няма да бъде назначено служебно правителство, което означава, че изборите няма да се проведат на 19 април, а може да се проведат на 26 април.