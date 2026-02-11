"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Онлайн презентация с представител на учебното заведение на 17 февруари.

Знаете ли кой е най-старият университет в Италия след Болонския и един от най-престижните в Европа? Това е University of Padova, основан през 1222 г., с над 800 години академична традиция.

През вековете там са преподавали личности като Петрарка и Галилео Галилей, а сред възпитаниците му са Данте и Коперник. Днес учебното заведение е утвърден академичен център, който привлича студенти, преподаватели и изследователи от цял свят и поддържа репутация на университет от световна величина.

Онлайн среща с представител на университета

На 17 февруари от 18:30 часа предстои онлайн презентация с представител на учебното заведение. Събитието е отлична възможност за българските кандидат-студенти да получат информация за програмите, условията на обучение и възможностите за стипендии. Участието е безплатно, необходима е предварителна заявка за участие ТУК.

Международна академична общност и силна научна дейност

Академичната общност на University of Padova включва над 70 000 студенти от над 100 държави. Университетът е известен със силната си научноизследователска дейност, модерна база и активно участие в международни проекти. Това намира отражение и в световните класации — №2 в Италия за иновативна научна среда (CWUR) и в ТОП 4 в Италия сред 55 университета според Times Higher Education.

Обучение на английски в десетки направления

Обучението покрива широк спектър от области, като програмите на английски език са над 50.

На ниво бакалавър университетът предлага следните специалности на английски език: Information Engineering, Psychological science, Techniques and Methods in Psychological Science, Italian Medieval and Renaissance Studies, Biology of human and environmental health, Earth and Climate Dynamics, Animal care, Medicine and Surgery;

University of Padova предлага богат избор от магистърски програми на английски език в области като: бизнес, икономика, инженерни науки, ИТ, природни науки, психология, медицина, право и социални науки.

Локация с реални кариерни предимства

Освен академичното качество, университетът има и силно географско предимство — Падуа се намира близо до Венеция и е част от един от най-развитите икономически региони на Италия, което открива допълнителни възможности за стаж и реализация след завършване.

Достъпни такси и стипендии за европейски студенти

Таксите за обучение в University of Padova са изключително достъпни в сравнение с други водещи европейски университети, като съществуват допълнителни възможности за стипендии и намаления на база успех и ниски семейни доходи.

Всички подробнсти за учебното заведение, ще получите по време на предстоящия онлайн семинар на 17 февруари. Възможност за регистрация> РЕГИСТРАЦИЯ