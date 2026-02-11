ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

За първи път Пловдив почита гибелта на Левски на истинската дата - 18 февруари

24 часа Пловдив онлайн

Церемонията тази година ще е на 18 февруари. Снимка: Община Пловдив

Словото пред паметника ще е на художничката Маргарита Джарова

Община Пловдив направи промени в културния си календар и за първи път поклонението пред гибелта на Васил Левски ще бъде на истинската дата - 18 февруари, а на 19-и, както се отбелязваше в продължение на години. 

В 10 часа в църквата  „Св. Св. Петър и Павел" ще бъде отслужена панихида от ставрофорен свещеноиконом Тодор Тодоров,  председател на храма. Организатори на панихидата всяка година са родственикът на Апостола –д-р Петко Георгиев и общински комитет „Васил Левски".

В 11 часа започва поклонението пред паметника на Васил Левски на централната алея на Бунарджика с участието на представителни военни формирования. 

Водещ на възпоменанието за 153-ата годишнина от обесването на Левски ще е Златко Павлов. Слово пред паметника ще произнесе Маргарита Джарова, художник, бивш дългогодишен директор на художествената гимназия „Цанко Лавренов", член на общински комитет „Васил Левски" - Пловдив.

Церемонията завършва с полагане на венци и цветя на паметника на Апостола и едноминутно мълчание.

Маргарита Джарова е значима фигура в културния живот на Пловдив, утвърден художник и дългогодишен педагог. 

