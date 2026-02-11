400 евро брои бракониер, убил сърничка в Пловдивско, взимат му и пушката

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Животното било на около 4-5 месеца, тежало 11 килограма

Глоба от 400 евро договори мъж, застрелял незаконно сърничка в местност край пловдивското село Ситово. Като част от наказанието му се отнема и пушката, която е използвал.

Престъплението е извършено на 14 септември 2024 г. Бракониерът е признал, че е нарушил Закона за лова и опазване на дивеча и без необходимото разрешително е отстрелял сърна на възраст около 4-5 месеца, тежаща 11 кг.

Освен пушката, като част от споразумението, което е сключил с прокуратурата, му се отнема и един боеприпас. Мъжът трябва да плати 319,15 евро разноски по делото.

Решението на Районния съд в Пловдив, с което споразумението е одобрено, е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.