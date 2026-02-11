Учители от Търговище питат защо са завишени нормативите на педагогическите специалисти и броя на учениците в паралелките

Недостигът на млади учители, завишените нормативи, натоварените паралелки и забавеното изпълнение на ангажимента за 125% от средната работна заплата се превърнаха в най-острите теми на кръглата маса "Наука, изкуство и политики в образованието", проведена в Търговище. Форумът бе организиран от Регионалния синдикат „Образование" и Синдикалния регионален съюз на КТ „Подкрепа" със специалното участие на националното ръководство на синдиката. Той събра на една маса представители на училищата, Регионалното управление на образованието, общинската и областната администрация и синдикалните лидери.

Началото премина под знака на по-общи послания за ролята на науката, изкуството и социалния диалог в развитието на образователната система, но същинската дискусия се разгърна в третия панел, посветен на образователните политики и предизвикателствата пред системата.

Учители поискаха обяснение за завишените нормативи на педагогическите специалисти и увеличения брой ученици в паралелките, като посочиха, че това затруднява работата в клас и застрашава качеството на обучението. От експертите бе поискан и отговор за изпълнението на договореното увеличение на заплатите до 125% от средната работна заплата. В центъра на вниманието се оказа също и планът за разпределение на паралелките и определянето на броя класове и професионални направления в средните училища в областта.

Синдикатите настояха за прозрачност в тези решения и по-добра координация между общините, регионалното управление и училищата, тъй като всяка промяна има пряко отражение върху щатните разписания и устойчивостта на образователната мрежа.

По време на панела бяха обсъдени и наблюденията на младите и новоназначените учители, които оценяват академичната си подготовка като недостатъчна и срещат трудности в ежедневната работа, но въпреки това се виждат в системата и след пет години.

Кръглата маса в Търговище премина от общи разговори за наука, изкуство и политики към конкретни въпроси за нормативи, заплащане и план-прием, които засягат всеки учител и училище в областта. Форумът остави ясно усещане за нуждата от диалог, конкретни действия и реална отговорност от всички страни.