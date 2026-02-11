ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Задържаха цигари без бандерол за над 39 хил. евро край Дунав мост Видин - Калафат (Снимки)

СНИМКА: Пресцентър на Апелативна прокуратура – София

Под ръководството на Районна прокуратура – Видин се води досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 234, ал. 1 от НК. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София. 

На 06.02.2026 г. в района на Дунав мост 2 Видин - Калафат митническите служители извършили проверка на товарен автомобил със старозагорска регистрация, управляван от български гражданин.

Водачът е обяснил, че превозва мебели, бутилки и метални части за Белгия. В представената от него международна товарителница са били описани 15 пакета с тегло 400 кг, като документът е бил без номер.

При физическа проверка митническите служители са установили във всичките 15 броя тапицирани мебелни панели цигари с турски акцизен бандерол от различни търговски марки. Общото им количество е 11 001 кутии (220 020 къса) с пазарна стойност в размер на 39 045,62 евро.

С постановление на прокурор водачът на превозното средство – 54-годишния И.И., е привлечен в качеството на обвиняем.

Разследването по делото продължава.

