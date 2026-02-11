Усеща се - Андрей Гюров ще е служебен премиер

Ключът за Министерски съвет до и след изборите ще е у подуправителя на БНБ в дълъг неплатен отпуск - изборът на Илияна Йотова (по променената конституция) не й носи нито отговорност, нито риск за действията му, но пък отговорност и риск ще има най-вече за "Промяната" ( една от партиите, сътворили безумията в конституцията с ограничаване правата на президента при избор на служебно правителство.)

Почти сигурният служебен премиер се казва Андрей Гюров.

Това бе името, което най-често се чуваше на "Дондуков" 2 през тези десетина дни на консултации, след които Илияна Йотова трябва да избере измежду 5-има от т.нар. домова книга.

Освен Гюров, готовност да се заемат със съставянето на служебен кабинет дадоха още: зам.-омбудсманът Мария Филипова, шефът на Сметната палата Димитър Главчев и заместничките му Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

50-годишният бивш председател на парламентарната група на "Промяната", а сега оплетен в сложен юридически казус подуправител на БНБ в дълъг неплатен отпуск, бе посочен като най-подходящ и желан не само от своите в ПП-ДБ, но и от МЕЧ, "Величие", АПС и дори "Възраждане", които отказаха да се срещнат с президента. Но и те обявиха, че подкрепят Гюров, понеже "от всички единствено той бил отдалечен от Борисов и Пеевски".

Това бе май и единственият аргумент те да гледат на още по-бившия управител в голф клуба в Банско и преподавател в Американския университет в Благоевград като на "играч срещу статуквото.

Защо точно Гюров е избрала Илияна Йотова измежду петимата казали "да" за служебен премиер, вероятно ще чуем от президента най-късно утре. Истината е, че тя нямаше голям избор - две от дамите без никакъв опит, една дълго служила в името на народа, един иначе опитен служебен премиер, но с касирани избори и един политик, влязъл в БНБ за кратко и попаднал в съдебен казус, придобил международен мащаб.

Иначе изборът на Гюров е сигнал към обществото на фона на протестите, довели до оставката на кабинета "Желязков" в края на миналата година. Дори в социалните мрежи се появиха предупреждения, че ако Йотова избере друг, а не Гюров, Асен Василев ще изведе под прозорците й недоволни.

Но именно с новия служебен премиер идва и рискът - ПП, ДБ и всички, които го "избират", трябва да са готови да носят цялата отговорност за организацията и честността на предстоящия вот. Съответно и за резултатите, с които ще влязат в следващия парламент.

Още от първия си разговор президентът Йотова е напълно откровена и напомня на всяка партия позицията си - това не е нейният избор и тя не носи отговорност за служебното правителство.

След промените в конституцията отговорността между изпълнителната (служебна) и законодателната власт е споделена, обяви Йотова пред ГЕРБ точно преди 8 дни. Напомни, че Народното събрание вече е постоянно действащ орган, политическата му отговорност също не се прекъсва. А президентът посочва служебен премиер измежду 10 лица, избрани и назначени на длъжността именно от парламента.

"При тези промени в конституцията ще посоча един от кандидатите, но това не е моят избор. Авторитет се гради и се използва, когато изборът е 100% мой и в тази ситуация щях да нося цялата политическа отговорност за неговата работа", категорична бе Йотова и пред ДПС-НН. И напомняше това на всяка от срещите си пред представителите на парламентарните сили.

Участници в консултациите извън президентството разкриха, че нито една партия не е посочила като подходящ за поста Димитър Главчев.

Макар да има опит като служебен премиер на две правителства, върху него тегне "черен печат" след скандала с "Величие". Именно неговото правителство проведе изборите през октомври 2024 г., които бяха частично касирани от Конституционния съд. Решение, довело до безпрецедентно разместване на мандатите, при което хората на Ивелин Михайлов влязоха в парламента на третия месец от старта му.

Може би затова и ГЕРБ , които казват са в студена връзка с шефа на Сметната палата, излязоха с екзотичната идея президентът да посочи депутат, който е подходящ за служебен премиер, а те да го изберат за председател на Народното събрание, за да има право да заема поста.

От ДПС описаха бъдещия служебен премиер като "човек с административен опит, който познава структурите на държавата и не носи характеристиките на една или друга партия." Колегите им от ИТН бяха по-категорични: не могат да са Главчев и Гюров, защото и двамата са "партийно оцветени". Докато позицията на БСП е, че безпристрастен служебен премиер не може да има, защото всички кандидати са избрани от парламента, които май бяха най-честни за ситуацията, в която парламентът постави президентът. Независимо какво е неговото име.

Затова и изборът на Гюров ще бъде голямо изпитание за "Продължаваме промяната". Ясно е, че служебният кабинет ще бъде свързван именно с тях, след като той е едно от ярките партийни лица. Неофициално се говори, че Гюров е по-далече от Асен Василев и по-близо до Николай Денков, но дали е така, когато стане служебен премиер, това няма значение.

Защото отговорността за честността на изборите в крайна сметка ще падне именно върху ПП-ДБ. А недоволни от резултатите винаги ще има.

Изпитанието този път ще е още по-голямо, защото освен организирането на изборите, пред служебното правителство ще стои още една много важна задача - да се приеме редовен бюджет за 2026 г., защото удължителният не е работещ след приемането на еврото. Това бе и основната задача, очертана от президента и партиите по време на консултациите.

"Споделих с г-жа Йотова, че съм готов да поема отговорността, ако това стане при ясни принципи и без скрити условия. Това означава България е Европа, а в Европа се провеждат честно избори", обясни зам.-шефът на БНБ след разговора си с президента, на който каза "да" за поста.

Честни избори според него може да има тогава, когато служебното правителство не се намесва на политическия терен и е "достатъчно неутрално и равно отдалечено" от всички партии, и работи само в конституционните си правомощия.

Гюров трудно може да бъде определен като неутрален. 50-годишният икономист, роден в Гоце Делчев, беше председател на парламентарната група на "Продължаваме промяната" от влизането им в политиката през 2021 г. до лятото на 2023 г., когато бе избран за подуправител на БНБ. Името му бе в скандала между партньорите от ПП и ИТН по време на кабинета "Петков", когато той и Любомир Каримански (на Слави Трифонов) бяха издигнати за гуверньори, а битката бе ожесточена. В крайна сметка изборът се провали, с него се разтури и управленската коалиция и правителството падна.

Когато Гюров влезе в битката за управител на БНБ, имаше и изненадани. Казват, че е леко обиден на своите от ПП, че не го подкрепили достатъчно видимо за поста. А когато започнаха съдебните му саги покрай отстраняването му като подуправител в БНБ, в ПП май съвсем го позабравиха. Нямаше протести в негова защита или подкрепа, както за Васил Терзиев или Благомир Коцев например.

Юристи и врагове предупреждаваха предпоследните месеци, че Андрей Гюров би бил риск, ако стане служебен премиер - от дълго време е в неплатен отпуск като подуправител на БНБ.

През 2024 г. Управителният съвет на централния трезор го освободи, тъй като "не отговаря на изискванията" за длъжността. Това стана след сигнал на антикорупционната комисия, че Гюров забавил излизането си от неправителствени организации. Така той бе отстранен от длъжност, но не и от поста.

Гюров обжалва пред ВАС, а върховните съдии пратиха казуса в Съда на ЕС в Люксембург. Ако той бъде избран, има юридически риск не от гледна точка на въпроса дали все още е подуправител на БНБ, а защото такъв указ на президента може да бъде оспорен, което да създаде напрежение.

На изслушването пред съда в Люксембург получих много категорична подкрепа от становищата на Европейската централна банка и Европейската комисия, в този смисъл нямам никакви "морални проблеми" да приема позицията, обясни Гюров след срещата с президента Илияна Йотова.

"Кандидатурата на Андрей Гюров буди известни коментари в юридическите среди, но трябва да се подходи от чисто конституционна гладна точка. В момента Андрей Гюров е подуправител на БНБ, но е отстранен и не изпълнява правомощията си. Все още обаче няма акт, който да го освобождава от тази длъжност. В този смисъл чисто юридически не съществува пречка да бъде номиниран за служебен премиер", обясни обаче преди време доц. Христо Орманджиев.

