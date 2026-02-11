Монтана се прекланя пред Васил Левски на 18 февруари

КАМЕЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

С поредица от възпоменателни и образователни събития Монтана ще отбележи 153 години от гибелта на Апостола на свободата, чиято личност и дело са безспорен нравствен ориентир за българското общество. Инициативите ще се проведат между 16 и 18 февруари 2026 г. и са насочени както към широката общественост, така и към най-младите жители на града.

Кулминацията е възпоменателното честване на 18 февруари 2026 г. от 11:00 ч. То ще се състои пред Паметника на Васил Левски и радетелите на духа и свободата от Българския Северозапад. В програмата ще участват възпитаници на ФСПГ „Васил Левски", Вокалното студио „Детски смях" към ОДК „Ние, врабчетата" и Младежкият гвардейски отряд към III ОУ „Д-р Петър Берон". Чрез слово, музика и ритуал ще бъде отдадена почит към делото и саможертвата на Апостола.

В периода 16–18 февруари 2026 г. в Регионална библиотека „Гео Милев" – Монтана ще се проведат беседи, посветени на 153-годишнината от гибелта на Васил Левски. Те ще се осъществят по предварително изготвен график и имат за цел да запознаят подрастващите с личността на Левски и значимостта на неговото дело.