ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Александър Колячев: Пазарът е спокоен, преходът къ...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22266122 www.24chasa.bg

Шофьор на микробус блъснал кола, помел пътни знаци и се врязал край бензиностанция в Хасково

5064
Полиция Снимка: СНИМКА: 24 часа

Тежък пътен инцидент е станал преди обяд на оживения булевард „Освобождение" в Хасково. Катастрофата е възникнала на светофарната уредба при кръстовище.

По първоначална информация на водача на микробус му е прилошало зад волана. Превозното средство е ударило отзад фирмен автомобил, след което е помело пътни знаци и се е врязало в района на близката бензиностанция на метри от колонките, съобщи Нова тв. 

На място е пристигнал екип на Спешна помощ. Пътничка от микробуса е транспортирана в болница с наранявания. Другият водач също е прегледан, като се е оплаквал от болки в гърба. По данни на полицията пробите за алкохол на двамата шофьори са отрицателни.

Екип на пожарната обезопаси района заради разлято гориво от ударения микробус.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание