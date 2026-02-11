Шофьор на микробус блъснал кола, помел пътни знаци и се врязал край бензиностанция в Хасково

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тежък пътен инцидент е станал преди обяд на оживения булевард „Освобождение" в Хасково. Катастрофата е възникнала на светофарната уредба при кръстовище.

По първоначална информация на водача на микробус му е прилошало зад волана. Превозното средство е ударило отзад фирмен автомобил, след което е помело пътни знаци и се е врязало в района на близката бензиностанция на метри от колонките, съобщи Нова тв.

На място е пристигнал екип на Спешна помощ. Пътничка от микробуса е транспортирана в болница с наранявания. Другият водач също е прегледан, като се е оплаквал от болки в гърба. По данни на полицията пробите за алкохол на двамата шофьори са отрицателни.

Екип на пожарната обезопаси района заради разлято гориво от ударения микробус.