Камион блъсна пресичащ тийнейджър в Асеновград

Радостин Василев: МВР не функционира

Павлета Давидова

Радостин Василев Снимка: Велислав Николов

За мен МВР не функционира.

Тази констатация направи в парламентарните кулоари лидерът на МЕЧ Радостин Василев. Думите му са резултат от историята около шестте трупа, свързани с хижа "Петрохан", както и други скандали, по които вътрешният министър Даниел Митов би трябвало да даде обяснения, но не го прави.

Василев се ядоса, че Митов отново се скрил от изслушване в парламента - по искане на МЕЧ утре ще се обсъжда казус от Сливен - дали 5-годишно детенце е жертва на сексуално посегателство.

Според него "държавата чрез своите институции е абдикирaла и един вероятно педофил" иска да има отношения с дете. Василев добави, че твърде много частни случаи минават без да се стигне до истината, а казусът от Сливен бил символ на липата на институции в държавата. Василев не вярва, че момиченце на 5 години може да си измисля такива неща

Той предпочете да не коментира политически случилото се на хижа "Петрохан". "Аз съм твърдо против всякакви секти, тайни общества, тамплиери измислени и всякакви глупости, не съм криминалист и не влизам в анализ какво е станало. За да има 6 трупа, има нещо сбъркано в институциите, няма да правя политически внушения. Но знам, че моето дете няма да го пусна с някакви хора в къща в гората и няма да се чувствам спокойно, че то е там с такива хора", заяви депутатът.

Все пак добави, че "при такива обществени данни г-н Васил Терзиев трябва най-малкото да си подаде оставката. Около ПП-ДБ има неща които са много отвратителни, каза Василев.

Рокадите в ръководството на парламентарната група на БСП и избора на Наталия Киселова за техен шеф в НС той нарече "от пусто в празно".

"Ако това е промяна на парламентарната група... Това е организиран ход, уж дърпат Кирил Добрев и Драгомир Стойнев, за да излезе маймуната с бомба. Той (новият председател на БСП Крум Зарков - б.р.) контрол над групата няма, това е план на групата с цел заблуда", заяви лидерът на МЕЧ.

"Комунягите не може да се променят, те трябва да бъдат изхвърлени завинаги от политика", заяви Василев.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Радостин Василев

