Жилища по 151 квадрата средно строят във Велико Търново към края на 2025 г.

Ръст на строителството на жилищните сгради и на квадратурата на домовете в тях регистрира статистиката в област Велико Търново за четвъртото тримесечие на 2025 г.

За периода октомври - декември 2025 г. е започнал строежът на 33 жилищни сгради със 75 жилища в тях и с 11 364 кв. м разгъната застроена площ. Градят се и 26 други сгради с 8 199 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с почти 27%, жилищата в тях - с 23% и общата им застроена площ - с 80 на сто. Далеч по-умерен е ръстът на строителството на други сгради - 4%, а разгъната им застроена площ спада с 49.7%, сочат данните на Териториално статистическо бюро Север.

В сравнение със същия период на 2024 г. започнатите нови жилищни сгради са повече с 10%, обаче броят на жилищата в тях и разгъната им застроена площ - са по-малко съответно с 27.9 и 7.1%. Започнатото строителство на други сгради и общата им застроена площ намаляват съответно с 3.7 и с 52.4%.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 42 жилищни сгради със 106 жилища в тях и с 15 194 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 50 други сгради със 7 643 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 20.%, както и на разгънатата им застроена площ - с 27.6%. Докато броят на жилищата в тях намалява с 9.4%. Издадените разрешителни за строеж на други видове сгради нарастват с 35.1%, но общата им застроена площ спада наполовина.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2024 г. се констатира увеличение на броя на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта с 23.5%, на жилищата в тях - с 20.5% и на разгънатата им застроена площ - с 68.1%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се отчита увеличение с 11.1% и намаление със 79.1% на общата им застроена площ.