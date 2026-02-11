София пуска мобилно приложение за градски транспорт, картата става и дигитална

Помните ли колко пъти сте се качвали в градския транспорт и сте се чудили дали не сте си забравили картата? Или сте търсили пункт за зареждане, защото срокът ѝ изтича „точно днес"? Тези малки неудобства ги приемаме за нормални. А не трябва. Съвсем скоро картата за градски транспорт ще може да бъде в телефона ви – в дигиталния портфейл. Ще може да сканирате физическата си карта и да я добавите в мобилния си телефон. Ще може да зареждате превозни документи дистанционно – без гише, без чакане. С няколко клика. И с едно допиране до валидатора. Персонализирани и неперсонализирани карти – изцяло дигитално. Този технологичен ъпгрейд е поредна стъпка към крайната цел - да направим придвижването в София по-съвременно, по-удобно и по-достъпно. Това написа във фейсбук кметът на София Васил Терзиев.

"Градът постепенно се учи да спестява време на хората си. Да следва ритъма им, вместо да ги кара да се нагаждат към системата. Дигиталният транспорт не е лукс. Той е част от нормалното ежедневие в модерните европейски градове. И е хубаво, когато София се движи в тази посока", казва кметът.

Става дума за ново мобилно приложение на Центъра за градска мобилност, което ще улесни пътуването с градски транспорт. То вече е на финален етап и предстои да бъде пуснато. Първо се предвижда интеграция с Google wallet, а след това функционалността ще бъде разширена и за Apple wallet. В момента се правят финални технически настройки и тестове по интеграциите, за да може решението да бъде стабилно и сигурно за ежедневна употреба.

Потребителите с активна регистрация в уеб портала на ЦГМ, независимо дали използват услуги за покупка на превозни документи или паркиране, ще могат да използват същите данни за вход в мобилното приложение.