ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Камион блъсна пресичащ тийнейджър в Асеновград

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/22266344 www.24chasa.bg

СОС ще гласува повече възможности за паркиране в район "Подуяне"

Даринка Илиева

[email protected]

3120
Десет кални точки в район "Подуяне" ще бъдат облагородени и превърнати в паркинги. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Столичният общински съвет ще гласува на предстоящото си заседание утре предложение за изграждане на нови квартални паркинги и облагородяване на междублоковите пространства в район "Подуяне". Докладът е на председателя на градския парламент Цветомир Петров, общинския съветник Андрей Зографски и районния кмет Кристиян Христов и е фокусиран върху подобряване на градската среда в кварталите „Сухата река" и „Хаджи Димитър", съобщиха от пресцентъра на СОС.

Десет „кални точки" ще бъдат обновени като основната цел е да се спре хаотичното паркиране, което затруднява достъпа до жилищните сгради, компрометира безопасността на свободно придвижване на гражданите и замърсява въздуха. С тяхното премахване и ясно определяне на паркинг зони ще се облагородят значително междублоковите пространства в тези квартали. За реализацията на предвидените дейности са необходими 997 127 евро.

Вносителите се аргументират, че с оглед на предстоящото откриване на три нови станции от софийското метро, които ще привличат и приходящ автомобилен трафик от околните населени места, е задължително да се подреди и регламентира паркирането в района.

От район "Подуяне" имат готовност да започне поетапното изграждане на 10 нови паркинга при осигуряване на необходимото финансиране.

Десет кални точки в район "Подуяне" ще бъдат облагородени и превърнати в паркинги. СНИМКА: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание