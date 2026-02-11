ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

ИТН със законодателни промени срещу тайното заснемане

Павлета Давидова

Тошко Йорданов от ИТН Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

ИТН обявиха, че внасят изменения в Закона за защита на личните данни, за да прекратят всякакви случаи на "недоразумения и случаи с българските граждани", визирайки последните скандали с изтекли записи от салони за красота и гинекологичен кабинет. Идеята е клипчета и кадри да не бъдат качвани и видими в интернет от трети лица.

"Предвиждаме също така административно-наказателна разпоредба в размер от 10 000 евро до 50 000 евро", подчерта Александър Рашев. Той посочи, че настояват измененията да минат бързо с ресорната водеща комисия и пленарната зала.

За случилото се край хижа "Петрохан" шефът на парламентарната група на ИТН отбеляза, че има сериозни подозрения за протекции от тогавашното правителство. И изреди тогавашния министър на околната среда и водите Борислав Сандов, Николай Денков в качеството му на образователен министър, Бойко Рашков като вътрешен и Надежда Йорданова, екс министър на правосъдието.

"За няколко дена това НПО минава цялата административна проверка. Получава разрешение от министри, осигурявайки пълна безнаказаност с премахването на районното управление и гранична полиция", заяви депутатът.

"ПП-ДБ е партията, която според нас толерира педофилията - бяха против да се прави регистрация и списъкът с педофилите да не е публичен.

ПП все повече заприличва на абревиатурата "Подкрепяме педофилите, ненормално е държавата да подкрепя педофилите", настоя лидерът на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов.

 Той защити и ограниченията на избирателните секции в страни извън ЕС като подчерта, че за 4 г. сме се нагледали "на всякакви извращения на ДПС в Турция".

