Камион блъсна пресичащ тийнейджър в Асеновград

Катастрофа между тир и няколко коли в София

Снимка: Надежда Дойчева

Тир и няколко коли се удариха в столичния квартал "Суходол". Инцидентът е станал около 11.00 ч., съобщи NOVA, позовавайки се на СДВР. Към мястото са изпратени екипи на "Пътна полиция".

Очаквайте подробности!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

