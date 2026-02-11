Катастрофа между тир и няколко коли в София

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Тир и няколко коли се удариха в столичния квартал "Суходол". Инцидентът е станал около 11.00 ч., съобщи NOVA, позовавайки се на СДВР. Към мястото са изпратени екипи на "Пътна полиция".

Очаквайте подробности!