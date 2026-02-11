Предадоха на съд гледача на кучетата, разкъсали санитарка в Долна Оряховица

3 г. след като 40-годишна жена бе разкъсана от глутница кучета в Долна Оряховица, докато отивала на работа, предадоха на съд гледача на животните Ивалин Стратиев. Обвинителният акт е внесен в Горнооряховския районен съд на 21 януари. Предстои насрочване на делото, научи "24 часа".

Мъжът ще отговаря за това, че не е положил достатъчно грижи за кучетата, които се намирали под негов надзор, те избягали на улицата и нахапали до смърт Мирослава Стоянова. Ако бъде признат за виновен, го грози лишаване от свобода от две до шест години и глоба от 10 000 до 30 000 лв.

Ужасяващият случай е от 30 март 2023 г.. Тогава озверели кучета, избягали от двора на къщата, в която били отглеждани, се нахвърлиха върху преминаващата по крайната улица жена и я нахапаха зверски. Мирослава издъхна от остра кръвозагуба. Агресивните песове бяха хванати и евтаназирани, а гледачът им - задържан в ареста.

Разследването за трагедията започна в Окръжната прокуратура във Велико Търново. Дълго време се чака ДНК експертиза на стомашното съдържимо на животните убийци. После досъдебното производство бе спирано, защото собственикът на кучетата е в чужбина и трябвало да даде обяснения от Германия. Изследвала се версия, че кучетата са умишлено пуснати срещу жената заради предходен конфликт, но не се събрали такива данни, припомнят близки до случая.

След година и половина разследването било прехвърлено в районната прокуратура.

Междувременно стана ясно, че МБАЛ "Св. Иван Рилски" в Горна Оряховица, работодател на починалата, е изплатила 440 000 лв. обезщетение на родителите и непълнолетния й син. 200 000 лв. за детето и по 120 000 за майката и бащата на Мирослава.

Тъй като по време на инцидента 40-годишната санитарка отивала на работа в общинската болница, случаят бе признат за трудова злополука. Започнаха съдебни дела, но в крайна сметка страните се споразумели за обезщетението.