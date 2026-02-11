Бойко Борисов на среща с немски депутати: Германия е сред най-важните партньори на България

Ако искаме да привличаме производство от ново поколение и високотехнологични компании, държавата трябва да осигури стабилност, предвидими правила и ефективна администрация, заяви лидерът на ГЕРБ

Германия е един от най-важните партньори на България в Европейския съюз и водещ инвеститор у нас.

Това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, който днес бе домакин на депутатите от групата на ХДС/ХСС в Бундестага Тилман Кубан и Марсел Шарелман, както и на Норберт Бекман-Диркес, ръководител на бюрото на Фондация "Конрад Аденауер" в България.

"Ясно, че ако искаме да привличаме производство от ново поколение и високотехнологични компании, държавата трябва да осигури стабилност, предвидими правила и ефективна администрация. Това е основата за развитието на автомобилостроенето, машиностроенето и технологичните индустрии. Конкуренцията е силна и България и Европа трябва да отстояват активно своите предимства", написа Борисов във фейсбук.

Той е поставил и темата за енергийната сигурност, защото за бизнеса тя означава предвидимост и увереност да инвестира дългосрочно. "Диверсификацията на доставките, по-добрата свързаност и развитието на възобновяемите източници са приоритети, по които можем да задълбочим сътрудничеството си с Германия, подчертал е бившият премиер.

"България е част от Шенген и носи сериозна отговорност за охраната на външната граница на ЕС. Това е общ европейски ангажимент, който изисква солидарност и координация. Потвърдихме и сътрудничеството си в рамките на НАТО и необходимостта Европа да бъде по-силна и по-единна в отбраната, пише още Борисов след срещата.

Според него България и Германия имат общ интерес – силна икономика и сигурна Европа. Ще продължим да развиваме партньорството си с конкретни действия и резултати, заявява Борисов.