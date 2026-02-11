Иван Петков-Бебето пак ще води листата на БСП в Пловдив

След него са председателите на районните структури

Досегашният депутат Иван Петков, познат като Бебето, отново ще води листата на БСП в Пловдив на предстоящите избори. Това съобщават от партията, след като на градска конференция е подреден списъка с кандидати за народни представители и е приет доклад за изминалата 2025 г., представен от

председателя на местната структура Калин Милчев.

След Петков са Цветан Коцев, председател на БСП в район „Северен", Стамен Делинов от „Южен", следван от председателя на социалистите в „Централен" Николай Маринов и Едуард Фартийн - председател на организацията в "Тракия".

„Листата, която подредихме, е с млади, утвърдени хора, активни

социалисти. Средната им възраст е 35 години – достатъчна за един народен представител да взима самостоятелни решения", коментира Калин Милчев.

В отчета си за изминалата година той направи критична равносметка за участието на партията в националното управление и за състоянието на левицата в сложна политическа среда. Той подчерта, че влизането на БСП в управлението е било „държавно отговорен компромис", целящ стабилност и прекъсване на политическата криза, но е довело до вътрешнопартийно напрежение, загуба на доверие и разпознаваемост. Според него партията трябва ясно да възстанови своя профил като автентична лява сила – с приоритети върху върховенството на закона, социалната държава, доходите, защитата на труда и справедливия преход към еврото.