Осъждан задигна телевизора на съсед в село до Пловдив

Криминално проявен и осъждан жител на Калековец е задържан за кражба на телевизор от дома на свой съсед, съобщават от МВР. При залавянето му вчера 28-годишният извършител направил пълни самопризнания пред разследващите от РУ-Труд, а откраднатата чужда собственост е иззета и приобщена към материалите по образуваното досъдебно производство.

Междувременно други двама познайници на служителите на реда в Пловдив също попаднали в полицейския арест за поредни посегателства. 42-годишна жена била отведена в Шесто РУ, след като задигнала с взлом лаптоп, кафемашина и други вещи от жилище на първи етаж в район „Източен". В Четвърто РУ пък се озовал 47-годишен мъж, който в края на миналия месец откраднал бензинова резачка от новострояща се жилищна сграда в квартал „Каменица" в Пловдив.